La inflación de Brasil se acelera al 4,39% en abril empujada por alimentos y medicamentos

El Banco Central de Brasil, que sigue de cerca la evolución del indicador, decidió recortar medio punto porcentual la tasa Selic en sus dos últimas reuniones, hasta el 14,50% anual

La inflación interanual en Brasil se aceleró al 4,39% en abril, frente al 4,14% registrado en marzo, presionada principalmente por el alza en los precios de los alimentos y los medicamentos, informó este martes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El índice nacional de precios al consumidor avanzó un 0,67% intermensual, 0,21 puntos porcentuales menos que en marzo, lo que refleja una desaceleración del ritmo mensual aun cuando la comparación anual continúa al alza.

Los alimentos y bebidas registraron una subida mensual del 1,34% y acumularon un alza del 3,44% en el primer cuatrimestre del año. Dentro de esa categoría, los productos que más se encarecieron fueron la zanahoria, con un aumento del 26,6%; la leche de larga duración, con un 13,6%, y la cebolla, con un 11,7%. Los medicamentos también incidieron sobre el resultado mensual con un alza del 1,77%, tras la autorización oficial de un reajuste de hasta el 3,81% en los precios de los productos farmacéuticos a partir de abril.

La vivienda subió un 0,63% en abril, impulsada por el encarecimiento de la bombona de gas (3,74%) y de la energía eléctrica residencial (0,72%). El transporte, en cambio, mostró una marcada desaceleración intermensual, del 1,64% al 0,06%, gracias a una caída del 14,45% en los pasajes aéreos. Los combustibles, en cambio, mantuvieron presión alcista con un alza del 1,80%, encabezada por la gasolina, que pese a moderar su ritmo aportó 0,10 puntos porcentuales al índice del mes.

El Banco Central de Brasil, que sigue de cerca la evolución del indicador, decidió recortar medio punto porcentual la tasa Selic en sus dos últimas reuniones, hasta el 14,50% anual. La incertidumbre vinculada al conflicto en Oriente Medio y a la evolución de los precios internacionales del crudo introduce dudas sobre la continuidad de los recortes en las próximas reuniones del comité de política monetaria. Las expectativas del mercado, recogidas en el informe semanal Focus de la institución, sitúan la inflación de cierre de 2026 en torno al 4,91%, por encima de la meta oficial del 3% con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual.