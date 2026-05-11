Trump califica de “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a su propuesta de paz

Trump afirmó en Truth que Irán lleva “47 años jugando” con Estados Unidos y advirtió que “no se reirá más”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo de “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra abierta entre ambos países desde el 28 de febrero. “Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió el mandatario en su red social Truth.

Teherán remitió su contrapropuesta a través de la mediación de Pakistán, según informaron las agencias estatales iraníes IRNA y Tasnim. El documento exige el levantamiento de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros sobre las ventas de petróleo iraní durante un período de treinta días, el fin del bloqueo naval estadounidense, la liberación de activos congelados y reparaciones de guerra. Incluye además la “gestión iraní del estrecho de Ormuz si Estados Unidos asume ciertos compromisos”. Los medios estatales no hicieron mención al programa nuclear, una de las exigencias centrales de Washington.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, declaró a Fox News que el desmantelamiento del programa nuclear iraní constituye “una línea roja muy clara” para el presidente. En paralelo, Trump afirmó en Truth que Irán lleva “47 años jugando” con Estados Unidos y advirtió que “no se reirá más”. Las negociaciones se encuentran estancadas desde el fracaso de las conversaciones celebradas en Islamabad a comienzos de abril. Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes; Irán restringe el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba el 20 % del petróleo mundial.

El sábado, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, se reunió en Miami con el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y el vicepresidente JD Vance, en gestiones para destrabar la mediación. El domingo, un buque metanero qatarí cruzó por primera vez Ormuz desde el inicio del conflicto, con autorización de Teherán, en lo que se interpretó como gesto de confianza.

El vice canciller iraní, Kazem Garibabadi, advirtió de una respuesta “firme e inmediata” al despliegue de buques británicos y franceses en la región. Londres confirmó el envío del destructor HMS Dragon. El presidente francés, Emmanuel Macron, precisó que se tratará de una misión internacional para garantizar la seguridad marítima, no de un operativo militar.

Dentro de Irán, voces críticas comienzan a cuestionar la estrategia oficial sobre Ormuz. El politólogo Mohammad Ghaedí, de la Universidad George Washington, advirtió de una “clara polarización” en la sociedad iraní. Davoud Ranguí, vicepresidente de Importaciones de la Cámara de Comercio de Irán, sostuvo: “No tenemos otra opción que reabrir el estrecho de alguna manera”. La Fiscalía de Teherán abrió causas contra el periodista Abbas Abdi y el académico Sadegh Zibakalam por declaraciones críticas.