Más de 70 diputados laboristas piden la dimisión de Starmer tras la debacle electoral

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Más de 70 diputados del Partido Laborista británico han pedido públicamente la dimisión del primer ministro, Keir Starmer, tras el desplome electoral que sufrió la formación gobernante en los comicios locales y regionales del pasado jueves. El recuento, que avanzaba hora a hora a lo largo del lunes según el seguimiento del medio especializado LabourList, incluye a una decena de parlamentarios sumados a la presión en las últimas 24 horas y un goteo de renuncias en cargos del Gobierno.

Starmer intentó contener la rebelión interna con un discurso pronunciado este lunes en el Coin Street Community Centre de Londres, en el que asumió la responsabilidad por los resultados “muy duros”, defendió que las grandes decisiones de su Ejecutivo han sido correctas —entre ellas, no haber implicado al Reino Unido en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán— y prometió situar al país “en el corazón de Europa” tras el Brexit. El primer ministro calificó su gestión como un “proyecto de renovación a diez años” y rechazó fijar un calendario para su salida.

Las palabras no aplacaron la presión. La diputada Catherine West, que el sábado lanzó un ultimátum, notificó formalmente este lunes a sus colegas que estaba recabando las 81 firmas —el 20 % del grupo parlamentario laborista— necesarias para forzar una elección de liderazgo en septiembre. Calificó la intervención de Starmer como “demasiado poco y demasiado tarde”. A lo largo de la tarde dimitieron en cadena cuatro secretarios privados parlamentarios: Joe Morris, mano derecha del ministro de Sanidad, Wes Streeting; Tom Rutland, asistente de la ministra de Medio Ambiente; Naushabah Khan, del gabinete del primer ministro; y Melani Ward, del viceprimer ministro y titular de Justicia, David Lammy. La secretaria de Tecnología, Liz Kendall, expresó su respaldo a Starmer y aseguró a la BBC que “no va a marcharse y no va a fijar un calendario”.

El Laborismo perdió el jueves alrededor de 1.500 concejales y el control de más de treinta ayuntamientos en Inglaterra. La derrota fue especialmente severa en Gales, su feudo histórico desde la instauración de la devolución en 1999, donde quedó reducido a tercera fuerza con apenas nueve escaños; la ministra principal, Eluned Morgan, perdió su asiento en la Senedd. En Inglaterra, el partido populista Reform UK, de Nigel Farage, sumó cerca de 650 concejales, principalmente en el llamado Muro Rojo del norte y centro del país. En Escocia, el Laborismo no logró avances significativos frente al Partido Nacional Escocés.

Entre los perfiles mencionados para una eventual sucesión figuran el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, quien necesitaría un escaño parlamentario, y el propio Streeting, identificado con el ala derecha del partido.