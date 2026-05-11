La Hidrovía: la mayor privatización de Milei avanza bajo sospechas de pliego a medida

El proceso ha generado controversia. Un grupo de diputados de la oposición solicitó suspender la licitación tras denunciar que un informe técnico atribuido a Naciones Unidas habría sido falsificado

La licitación para concesionar por 25 años la Hidrovía Paraná-Paraguay, la principal vía fluvial por la que se canaliza alrededor del 85 % del comercio exterior argentino, ingresó en su recta final con dos finalistas belgas —Jan de Nul y DEME— y un creciente cuestionamiento político sobre el diseño del pliego, los socios locales del proceso y la transparencia de la documentación técnica.

El operativo, que el Gobierno de Javier Milei presenta como una de las privatizaciones más relevantes de su gestión, fue conducido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). En la evaluación técnica, Jan de Nul —junto a la argentina Servimagnus— obtuvo 66,2 puntos y DEME, 42,14. La brasileña DTA Engenharia quedó descalificada por incumplir las garantías exigidas. La apertura de las ofertas económicas se prevé en los próximos días y definirá quién operará el dragado y el balizamiento de un corredor estratégico para Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil. La concesión se otorga por peaje, sin aval estatal y a riesgo empresario.

El proceso ha generado controversia. Un grupo de diputados de la oposición solicitó suspender la licitación tras denunciar que un informe técnico atribuido a Naciones Unidas habría sido falsificado. El Gobierno sostiene que el procedimiento fue auditado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que validó la idoneidad técnica de los oferentes. El Consejo Portuario Argentino y la Procuración de Investigaciones Administrativas también han recibido objeciones, principalmente sobre el impacto tarifario y los estudios ambientales asociados al aumento del calado.

Una investigación publicada por el diario Ámbito Financiero sostuvo, citando fuentes del sector, que el Grupo Neuss —holding controlado por los hermanos Juan y Patricio Neuss— habría acordado quedarse con el 50 % del contrato a través de subcontratos con Jan de Nul, en sociedad con el Grupo Román, dedicado a la logística. Las mismas fuentes mencionaron a los empresarios Juan Ondarcuhu y Gustavo Elías como candidatos a operar el tramo de balizamiento. Ninguna de las firmas implicadas ha confirmado el supuesto reparto. El Grupo Neuss ha protagonizado, en poco más de dos años, una rápida expansión en el sector energético argentino: se hizo con un tercio del Grupo Edison, ganó en abril la privatización de Transener y absorbió áreas petroleras maduras de YPF en Santa Cruz.

Ámbito vinculó esa expansión a la cercanía del asesor presidencial Santiago Caputo con la familia Neuss en el country Martindale, y describió al holding como un actor central del nuevo mapa de privatizaciones libertarias. Ni la Presidencia ni el Grupo Neuss han respondido públicamente a la nota.