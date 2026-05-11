Delcy Rodríguez defiende en La Haya el Esequibo bajo una exención puntual a las sanciones europeas

Para Venezuela, el Esequibo figura en sus mapas oficiales como “zona en reclamación”. Para Guyana, el reclamo venezolano representa una amenaza existencial a su integridad territorial

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó el domingo a Países Bajos para defender ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la titularidad venezolana sobre el Esequibo, la región fronteriza en disputa con Guyana. Su viaje, autorizado mediante una exención puntual a las sanciones que la Unión Europea le aplica, constituye su primera gran salida internacional fuera del Caribe desde la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, hecho que abrió paso a su asunción como mandataria interina.

“Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre el territorio del Esequibo es Venezuela, desde que nacimos como República y previo, cuando éramos una unidad administrativa de los poderes coloniales”, declaró a su llegada al aeropuerto de Ámsterdam. Rodríguez también reivindicó “la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966”, el tratado que considera el verdadero marco para resolver la disputa.

La CIJ celebra este lunes la jornada final de las audiencias sustantivas iniciadas el 4 de mayo bajo la presidencia del juez japonés Yuji Iwasawa. El caso fue elevado al tribunal por Guyana en 2018, con el objetivo de confirmar la validez del laudo arbitral de 1899, que fijó la frontera con la entonces Guayana Británica y otorgó la zona a Londres. Venezuela declaró nulo aquel laudo en 1962 por considerarlo viciado y suscribió en 1966, con el Reino Unido, el Acuerdo de Ginebra, que instaba a una solución pacífica del diferendo poco antes de la independencia guyanesa. Caracas no reconoce la competencia de la Corte en este asunto, pero ha comparecido sin que ello implique aceptación de su jurisdicción.

El canciller guyanés, Hugh Hilton Todd, sostuvo en la apertura del proceso que la disputa “ha sido una mancha en nuestra existencia como Estado soberano desde el inicio” y advirtió que en juego está cerca del 70 % del territorio de Guyana. El Esequibo abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados —aproximadamente dos tercios de Guyana— y contiene seis de las diez regiones administrativas del país. La zona es rica en oro, diamantes, madera y otros recursos. Las masivas reservas de petróleo descubiertas en la plataforma adyacente por ExxonMobil desde 2015 han convertido a Guyana, con menos de un millón de habitantes, en el país con las mayores reservas per cápita de crudo del mundo, según los datos divulgados por la compañía.

Para Venezuela, el Esequibo figura en sus mapas oficiales como “zona en reclamación”. Para Guyana, el reclamo venezolano representa una amenaza existencial a su integridad territorial. La sentencia de la Corte, que se espera con expectativa en ambos países, será vinculante, aunque su ejecución dependerá de la voluntad de las partes y del eventual respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU.