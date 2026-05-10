Paracaidistas británicos saltan sobre Tristán de Acuña para atender un caso sospechoso de hantavirus

Se realizó el lanzamiento aéreo de 3,3 toneladas de equipamiento médico en tres tandas, incluidas botellas de oxígeno, cuyas reservas en la isla habían alcanzado un nivel crítico

Un equipo militar británico saltó este sábado en paracaídas sobre Tristán de Acuña, el territorio de ultramar más remoto del Reino Unido, para asistir a un nacional británico con sospecha de hantavirus, en la primera operación humanitaria de este tipo realizada por las Fuerzas Armadas británicas. La isla, de 221 habitantes, no cuenta con pista de aterrizaje y normalmente solo es accesible por barco.

Seis paracaidistas y dos médicos militares de la 16 Brigada de Asalto Aéreo se lanzaron desde un avión de transporte A400M de la Real Fuerza Aérea (RAF). De forma casi simultánea, se realizó el lanzamiento aéreo de 3,3 toneladas de equipamiento médico en tres tandas, incluidas botellas de oxígeno, cuyas reservas en la isla habían alcanzado un nivel crítico. El personal aterrizó en el campo de golf local; los suministros, en una zona conocida como “the Patches”.

El aparato voló 6.788 kilómetros desde la base de Brize Norton, en Oxfordshire, hasta la isla de Ascensión, y de allí más de 3.000 kilómetros en dirección sur hasta Tristán de Acuña. Un avión RAF Voyager realizó el reabastecimiento de combustible en vuelo. Las condiciones meteorológicas en el archipiélago volcánico son particularmente exigentes, con vientos medios que con frecuencia superan los 40 km/h.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) había confirmado el viernes el caso sospechoso, correspondiente a un pasajero británico del crucero MV Hondius, que recaló en la isla durante su itinerario de abril. El buque, en el que viajaban cerca de 150 personas, se encuentra en el centro del brote internacional de hantavirus que ha dejado tres muertos y al menos cinco casos confirmados en laboratorio entre los ocho identificados por la Organización Mundial de la Salud.

La secretaria del Foreign Office, Yvette Cooper, agradeció al personal de las Fuerzas Armadas y de la RAF por “actuar con rapidez para llevar apoyo médico urgente a Tristán de Acuña” y aseguró que la operación refleja el compromiso del Reino Unido con sus territorios de ultramar. El brigadier Ed Cartwright, oficial al mando de la 16 Brigada, calificó la misión como “un esfuerzo conjunto” con la RAF y subrayó “la velocidad, el alcance y la utilidad del paracaidismo”.

Los nacionales británicos a bordo del MV Hondius, que será evacuado este domingo en Tenerife, serán repatriados al Reino Unido y permanecerán en aislamiento durante 45 días bajo seguimiento de la UKHSA. Las autoridades sanitarias mantienen que el riesgo para la población general es muy bajo.