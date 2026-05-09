Tenerife se prepara para una operación contrarreloj para evacuar a 140 ocupantes del MV Hondius

La ventana operativa es estrecha. El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, advirtió que la evacuación debe completarse entre el domingo y el lunes

España afronta este domingo en Tenerife una compleja operación internacional para evacuar al pasaje y la tripulación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que deja tres muertos y cinco casos confirmados en laboratorio entre los ocho identificados por la Organización Mundial de la Salud. El buque de bandera neerlandesa, con más de 140 personas a bordo y un cadáver aún sin desembarcar, fondeará frente al puerto de Granadilla entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada.

La ventana operativa es estrecha. El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, advirtió que la evacuación debe completarse entre el domingo y el lunes, ya que el deterioro del estado de la mar obligaría al barco a reanudar la navegación si no concluye en plazo. Sin esa oportunidad, el operativo no podría retomarse hasta finales de mayo.

El crucero no atracará. Los ocupantes serán trasladados en lanchas hasta el puerto y desde allí, en vehículos burbuja, hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, situado a diez minutos. Aviones fletados por sus respectivos países los repatriarán sin contacto con la población local. Estados Unidos y el Reino Unido han comprometido aeronaves para sus nacionales. Un avión militar español llevará a los catorce pasajeros nacionales a la base de Torrejón de Ardoz, desde donde pasarán a cuarentena en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

La ministra española de Sanidad, Mónica García, el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajaron este sábado a Tenerife para coordinar el dispositivo, montado cinco días después de que el organismo sanitario internacional pidiera a España acoger al buque.

Las autoridades sanitarias siguen a la espera del resultado de la PCR practicada a una mujer de 32 años ingresada en Alicante con sintomatología respiratoria leve. La paciente viajó en el mismo avión que la neerlandesa fallecida, sentada detrás de ella. Otros dos contactos asintomáticos del mismo vuelo han sido localizados, uno en Sudáfrica y otro en Cataluña. Una azafata de KLM que también estuvo en aquel vuelo dio negativo. El Reino Unido investiga, además, un tercer caso sospechoso en Tristán de Acuña.

Se trata del virus Andes, la única variante del hantavirus capaz de transmitirse entre humanos. La OMS mantiene que el riesgo para la población general es bajo, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han clasificado el brote como emergencia de nivel 3, el más leve de su escala.