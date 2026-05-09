Nahuel Gallo describe torturas y un sarcástico “te vas a Disney” durante su detención en Venezuela

Gallo permaneció prácticamente incomunicado durante más de un año. Fue liberado el 1 de marzo de 2026, tres semanas después de la captura de Maduro

El gendarme argentino Nahuel Gallo, que pasó 448 días detenido en Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro, describió en una entrevista televisiva las torturas a las que fue sometido en el penal de El Rodeo I y reveló la frase con la que sus captores le anunciaron el confinamiento: “Te vas a Disney”.

En diálogo con el canal argentino TN emitido este sábado, el cabo primero del Escuadrón 27 de la Gendarmería Nacional, con base en Uspallata, provincia de Mendoza, reconstruyó la jornada del 8 de diciembre de 2024 en la que intentó ingresar a Venezuela desde la ciudad colombiana de Cúcuta para visitar a su esposa y a su hijo. Los agentes migratorios, dijo, “no le dieron importancia a los papeles” y exigieron revisar su teléfono. “Querían ver si tenía fotos con armas. Automáticamente entraron a mi WhatsApp, me dijeron 'Quiero ver si hablás mal de mi presidente'”, relató. La búsqueda del nombre “Chávez” no arrojó resultados, pero la de “Maduro” sí. “Ese fue el detonante para ellos.”

A partir de ese momento, según su testimonio, comenzaron los golpes. “Me empujaron, me dijeron que me arrodillara. Me golpearon en el abdomen, en la cabeza, cachetadas. Me taparon la cabeza”, afirmó. Cuando los funcionarios descubrieron que era gendarme —Gallo había declarado trabajar en la Aduana—, fue trasladado al penal de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, una de las cárceles más temidas del país. Allí, según denunció, “te ponen desnudo, estás esposado y te tiran gas pimienta”.

Gallo permaneció prácticamente incomunicado durante más de un año. Fue liberado el 1 de marzo de 2026, tres semanas después de la captura de Maduro y en el marco del proceso de excarcelaciones impulsado por el Gobierno de transición encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Su repatriación se gestionó a través de canales del fútbol regional, con intervención de la Asociación del Fútbol Argentino, la Federación Venezolana de Fútbol y la Conmebol.

El 17 de abril, Gallo se presentó como querellante en la causa abierta en la Justicia Federal argentina contra Maduro y otros jerarcas del chavismo por crímenes de lesa humanidad, donde pidió ser reconocido como “víctima directa”. El 30 de abril formuló su primera denuncia penal por las torturas sufridas durante el cautiverio. La Organización de los Estados Americanos había calificado en su momento la detención como un crimen de lesa humanidad. La Cancillería argentina, encabezada por Pablo Quirno, mantiene el reclamo por la liberación de Germán Giuliani y de los demás ciudadanos privados de libertad por motivos políticos en Venezuela.