La Justicia argentina ratifica la plena vigencia de la reforma laboral de Milei

La disputa judicial de las últimas semanas giró en torno a la competencia

La Justicia argentina dejó este viernes sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendidos 82 de los 218 artículos de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, restableciendo la plena vigencia de una de las leyes más controvertidas del programa libertario.

El fallo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, revocó la cautelar dictada el 30 de marzo por el fuero laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central obrera del país. La magistrada sostuvo que “la lesión de los derechos o garantías invocada en la demanda no surge de forma clara e inequívoca”, dada la amplitud de las materias contempladas en la norma, y advirtió que mantener la suspensión equivaldría a “adelantar opinión” sobre el fondo del planteo de inconstitucionalidad presentado por el sindicato.

La llamada Ley de Modernización Laboral, aprobada por el Congreso en febrero tras una huelga general y masivas movilizaciones convocadas por la CGT, introduce restricciones al derecho de huelga, limita las asambleas gremiales, reduce las indemnizaciones por despido, habilita jornadas de hasta doce horas en determinados supuestos y reclasifica a los trabajadores de plataformas digitales. La central obrera ha sostenido que esos cambios son regresivos y vulneran principios constitucionales como la libertad sindical y la progresividad laboral.

La disputa judicial de las últimas semanas giró en torno a la competencia. El Ejecutivo cuestionó que el caso tramitase en tribunales laborales y promovió una inhibitoria para que pasase al fuero contencioso administrativo, por tratarse de la validez de una ley nacional. El 10 de abril, Marra Giménez se declaró competente; el 23 de abril, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la cautelar; y días después, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la competencia de la magistrada, zanjando el conflicto entre fueros.

El jueves, la Corte Suprema rechazó un recurso por salto de instancia presentado por el Estado nacional. Según la Procuración, el rechazo se debió a una cuestión procesal: el recurso había sido interpuesto antes de que la Cámara resolviera la competencia, mientras la cautelar continuaba vigente.

El Gobierno celebró el fallo y afirmó en un comunicado que la implementación de la ley “resulta una herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los trabajadores y empleadores”. El planteo de inconstitucionalidad de la CGT continúa abierto y deberá resolverse sobre el fondo. El fuero laboral ya remitió cerca de veinte causas e incidentes vinculados al expediente principal al juzgado a cargo de Marra Giménez.