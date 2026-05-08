Lula y Trump dan por relanzada la relación bilateral tras una reunión de tres horas en la Casa Blanca

“Hemos abordado muchos asuntos, incluido el comercio, específicamente, los aranceles”, escribió Trump al término del encuentro

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron este jueves una reunión de cerca de tres horas en la Casa Blanca con la que ambos mandatarios dieron por superada una de las crisis bilaterales más severas en dos siglos de relaciones entre las dos mayores economías del continente americano. El encuentro, formalizado como reunión de trabajo, se desarrolló en un clima de fluidez personal y permitió acordar el establecimiento de canales bilaterales para abordar asuntos comerciales, de seguridad y cooperación regional.

“Hemos abordado muchos asuntos, incluido el comercio, específicamente, los aranceles”, escribió Trump al término del encuentro, en un mensaje en el que describió a Lula como “muy dinámico” y agregó que la reunión “ha ido muy bien”. El presidente brasileño, por su parte, en una rueda de prensa en la Embajada de Brasil en Washington, calificó la cita como “un paso importante para consolidar las relaciones” y declaró que “nuestra relación es muy buena, algo que muchos dudaban que pudiera suceder. ¿Sabes eso del amor a primera vista?”. Trump anticipó que los equipos técnicos de ambos países se reunirán para “abordar ciertos elementos clave” y que se programarán “encuentros adicionales a lo largo de los próximos meses según vaya resultando necesario”.

Sobre la designación del Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras —uno de los temas más sensibles para Brasilia—, Lula precisó que el asunto no salió a relucir en la conversación, aunque sí se acordó la creación de un grupo de trabajo bilateral para combatir el crimen organizado en América Latina. La posición brasileña sostiene que esas estructuras criminales operan por motivos económicos y no ideológicos, lo que las excluiría de la categoría legal de organizaciones terroristas según la legislación brasileña. En materia de minerales críticos, Lula se manifestó “abierto” a discutir inversiones estadounidenses en el sector, aunque reiteró que Brasil prioriza el procesamiento doméstico y la generación de empleo nacional. Brasil posee las segundas mayores reservas mundiales de tierras raras, solo superadas por China.

Respecto a Cuba, Lula afirmó que Trump le habría asegurado que no planea invadir la isla, en aparente distensión respecto a las amenazas pronunciadas en West Palm Beach el 1 de mayo. “Si lo que dijo la traducción es correcto, él me dijo que no piensa invadir Cuba. Eso lo escuché de la intérprete”, relató el presidente brasileño. Sobre las elecciones de 2022, en las que Trump apoyó al expresidente Jair Bolsonaro frente a Lula, el mandatario brasileño afirmó: “Interfirió en las elecciones de 2022 y perdió porque yo gané. Pero ahora creo que se comportará como el presidente de Estados Unidos, dejando que el pueblo brasileño decida su propio destino”.

El encuentro fue precedido por más de un año de fricciones diplomáticas, marcadas por la imposición en agosto de 2025 de un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas que Trump vinculó al juicio contra Bolsonaro —condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado— y por críticas cruzadas sobre la guerra contra Irán, que Lula ha calificado de “locura”. El deshielo comenzó tras un breve encuentro de 39 segundos entre ambos mandatarios al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, seguido de una reunión formal en Kuala Lumpur en octubre, en el marco de la cumbre ASEAN. Lula entró este jueves por la puerta sur de la Casa Blanca, debido a las obras del salón de baile que prepara la administración, en lugar del pórtico norte habitual para visitas internacionales.