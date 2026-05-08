Las primeras urnas confirman el avance de Reform UK en territorio laborista y abren la puerta a una crisis de liderazgo

Quedan aún por conocerse los resultados de las elecciones a los parlamentos autónomos de Escocia (Holyrood) y Gales (Senedd), previstos para la tarde del viernes

Las primeras urnas escrutadas en las elecciones locales celebradas este jueves en el Reino Unido confirmaron el avance del partido de extrema derecha Reform UK, liderado por Nigel Farage, en territorios históricamente dominados por el laborismo en el norte de Inglaterra y desencadenaron las primeras manifestaciones públicas de descontento dentro del propio partido del primer ministro Keir Starmer, en lo que diversos analistas describen ya como una de las jornadas electorales más adversas para el oficialismo desde su llegada al poder en julio de 2024. La votación, a la que concurrieron más de 5.000 escaños municipales en 136 autoridades locales y los parlamentos autónomos de Escocia y Gales, abrió la puerta a una eventual crisis interna sobre el liderazgo de Starmer.

Los resultados más resonantes llegaron desde Hartlepool, donde Reform UK ganó la totalidad de las doce bancas en disputa, dejando al laborismo, hasta entonces partido mayoritario en el ayuntamiento, sin posibilidad de retener el control del concejo. La autoridad local pasó a la categoría de “sin control general” (no overall control), lo que obligará a Reform a negociar con concejales independientes para asumir la conducción. Situaciones similares se produjeron en Tamworth y Redditch, donde Reform desplazó al laborismo del control municipal, y en Wigan, donde el partido de Farage se impuso en seis de los siete primeros wards declarados, incluidas las circunscripciones de Leigh Central, Leigh South y Leigh West, en la antigua zona electoral del exalcalde laborista del Gran Mánchester Andy Burnham. En Halton, Reform ganó 16 de las 19 bancas en disputa, aunque el laborismo retuvo el control general del ayuntamiento.

El politólogo y profesor de la Universidad de Strathclyde John Curtice, considerado el principal analista electoral británico, estimó en declaraciones a la BBC que Reform UK obtiene una media cercana al 28% del voto en los resultados conocidos, en línea con sus proyecciones previas. Curtice señaló que el voto laborista cae en promedio 21 puntos respecto a 2022 en distritos donde tradicionalmente había sido fuerte, mientras que los conservadores retroceden cinco puntos. Los Verdes, bajo el reciente liderazgo de Zack Polanski, también registran avances en sus circunscripciones disputadas.

La reacción interna en el laborismo no se hizo esperar. El diputado por Hartlepool Jonathan Brash, cuya esposa Pamela Hargreaves perdió su escaño como concejala y líder del ayuntamiento, pidió públicamente la renuncia de Starmer y afirmó que “lo mejor que puede hacer el primer ministro es dirigirse a la nación mañana y establecer un calendario para su salida”. El diario The Times publicó este jueves que el ministro de Energía Ed Miliband habría sugerido en privado a Starmer que considerara fijar un cronograma para abandonar el cargo, aunque un portavoz oficial del ministerio negó esa versión. El secretario de Justicia David Lammy salió a respaldar al primer ministro y advirtió contra “jugar al pasa-paquetes” con el liderazgo, sosteniendo que cambiar de líder “no es la respuesta” a las preocupaciones del electorado.

Quedan aún por conocerse los resultados de las elecciones a los parlamentos autónomos de Escocia (Holyrood) y Gales (Senedd), previstos para la tarde del viernes. Las proyecciones de YouGov anticipan una mayoría absoluta del Partido Nacional Escocés (SNP) en Holyrood y un avance de Plaid Cymru y Reform UK en Gales, con el laborismo relegado al tercer puesto. La votación se desarrolla en un contexto político ya marcado por las tensiones del laborismo con la administración Trump, derivadas tanto de la negativa británica a sumarse a la ofensiva contra Irán como de la filtración del memorando del Pentágono sobre las Falklands.