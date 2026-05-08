Falklands: sector rural se anota como ‘contenido local’ en desarrollo de la industria petrolera

El legislador MLA Roger Spink dijo no se debe subestimar el ‘contenido local’ de la futura industria petrolera, tal cual ha sucedido con la industria de la pesca

Una moción del gobierno de las Islas Falkland enumerando propuestas sobre como los habitantes de las Islas, y empresas registradas localmente, resulten de consideración prioritaria en el suministro de bienes y servicios para la industria del petróleo, fue acordada en la Asamblea Legislativa, gobierno autónomo de las Falklands.

El legislador MLA Roger Spink quien presentó la moción explicó que dada “la importancia del ‘contenido local’ al momento de repartir los beneficios de la explotación del petróleo entre la comunidad, tanto a nivel de empresas como de individuos, no se debía subestimar el tema, tal cual lo hemos visto suceder con la industria de la pesca”

Al darle la bienvenida a la moción, la legisladora MLA Cheryl Roberts dijo que el tema presenta una situación de clara y larga importancia para nuestras Islas, cómo nos aseguramos que el desarrollo del sector petróleo, se traduzca en beneficios reales y tangibles para todos los habitantes de las Falklands en el futuro”.

“Esta moción no solo es importante por el denominado ‘contenido local’, sino además fundamentalmente por el desarrollo económico, con equidad y resiliencia en el largo plazo”.

“Por tanto es crucial saber cómo el ‘contenido local’ ha de ser desplegado y aprovechado,” resaltó.

La legisladora en representación del Campo (zona rural) MLA Dot Gould también habló de las preocupaciones por parte de dicho sector, el cual se considera ausente de las discusiones estratégicas sobre políticas en esa materia, y solicitó que el sector rural “sea considerado de lleno en todos los contenidos y discusiones futuras sobre el tema.”

La Directora Administradora del gobierno de las Islas, Dra. Andrea Clausen dijo que un código de prácticas había sido desarrollado previamente, y en el cual incluye un registro de “contenido local”, y un directorio con claros criterios que debe velar por su cumplimiento; agregó que la empresa petrolera Navitas, (responsable por el desarrollo del yacimiento) cuenta con un plan de ‘contenido local’, al cual piensa ceñirse y cumplir.

Finalmente se acordó que una respuesta completa sobre el tema será elevado a la Asamblea Legislativa “en seis meses”.