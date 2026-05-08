Falklands: planes de contingencia ante posibles impactos por el conflicto de Medio Oriente

MLA Goss felicitó a los comercios locales la forma en que manejaron inventarios asegurando que no faltaran productos críticos

El conflicto en el Estrecho de Ormuz y sus consecuencias en el suministro global de petróleo y otros productos derivados, no han sido ajenos a las Islas Falkland, las cuales como bien definió un legislador local, se encuentran “a la cola de la distribución mundial”.

Por tanto no sorprende que el gobierno de las Falkland haya encomendado un informe sobre los potenciales impactos para las Islas del conflicto del Medio Oriente, para lo cual “continuará a estar muy al tanto de los consejos al día en cuanto a cómo manejar la situación”. Así lo informó a los residentes el integrante de la Asamblea Legislativa, MLA Michael Goss durante una asamblea pública celebrada esta semana.

También abordó el potencial impacto de las recientes demoras (varios meses) en las entregas marítimas a las Islas resaltando que SAAS, la naviera involucrada, es 50% propiedad del gobierno de las Islas, y “se apresta a comenzar una revisión de las acciones resultantes durante el periodo de retrasos en las entregas”.

A partir de ahí se piensa desarrollar un plan de contingencia para dicha empresa, lo cual aseguraría que ante una situación inesperada y/o sorpresiva de interrupción del servicio actual marítimo, la compañía tendrá la suficiente agilidad de respuesta para asegurarse servicios marítimos alternativos en el tiempo más corto posible.

MLA Goss dijo que el tema combustibles está cubierto mediante el acuerdo con Stanley Services Limited, (a cargo de almacenamiento y distribución), que es 45% propiedad del gobierno de las Islas, y están “legalmente obligados a contar, en todo momento, con tres meses de consumo de combustibles en las Islas.”

Agregó que se trabaja muy de cerca con los proveedores de combustibles para asegurarse que el acuerdo se cumpla y “la planificación a futuro siempre está bajo revisión”.

“Si es que se plantea una escasez de combustibles fuera del control de los servicios que ofrece el gobierno de Falklands, estaríamos trabajando directamente con los involucrados para desarrollar un plan en el cual los servicios críticos son efectivamente protegidos”, resaltó MLA Goss.

En lo que refiere a Stanley Growers, el complejo de invernáculos que provee de muchos productos frescos verdes a Stanley, y que actualmente es propiedad del gobierno de las Islas, MLA Goss dijo que el gobierno ha estado trabajando activamente para maximizar la producción, al igual que mejorar las cadenas de suministros.

“Prueba de esto, y que ha brindado sus frutos son las recientes entregas de los sábados de los vuelos de Latam. El espacio en estos vuelos siempre será un factor decisivo en el suministro, sin embargo es importante recalcar que el vínculo comercial con Chile ha sido restablecido”.

Por otra parte agregó que las autoridades del hospital de las Islas estaban muy al tanto de las dificultades con el suministro de diferentes productos durante los recientes retrasos en la llegada de mercadería a las Islas, “y también estamos trabajando con todos los asociados y comprometidos con esa tarea, incluyendo el Ministerio de Defensa del Reino Unido, para mantener el mayor stock posible de medicamentos claves y otros productos asociados, asegurando se encuentren lo más disponibles posibles”.

El Director de Servicios Sociales y de Salud está disponible para que los proveedores al por menor, cuenten con la necesaria ayuda para procurarse de las medicinas apropiadas y de mayor circulación como pueden ser el Paracetamol de venta libre.

Si bien el gobierno no está involucrado en las estrategias de compras de los detallistas menores, “personal de gobierno siempre está presto y deseoso de apoyar los requerimientos de información o de ayuda, cuando sea posible,” enfatizó MLA Goss durante la asamblea pública

También dijo que el gobierno tiene todo un abanico de responsabilidades y vínculos en apoyo de las cadenas de suministros a las Islas y recordó que durante las recientes demoras marítimas, el gobierno estuvo en contacto con los locales de venta a consumidores, de forma de estar al tanto de sus inventarios de productos esenciales, con el fin que los planes de contingencia podían ponerse en práctica de ser necesarios.

“Vale la pena resaltar que en materia de productos claves, tales como los referidos a bebés, higiene femenina, leche, suplementos, etc., las reservas en almacenes eran suficientes, y se debe felicitar a todos los vendedores al detalle, por la forma en que supieron manejar sus inventarios”.

Por último MLA Goss dijo, “podemos afirmar que los residentes pueden sentirse seguros que no hay falta ni escasez de combustible, tanto para la aviación civil como para el Ministerio de Defensa”, Empero aclaró la legisladora MLA Cheryl Roberts “debemos ser conscientes que eso puede cambiar”. Fuente Penguin New)