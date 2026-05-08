El basurero de Ushuaia, bajo la lupa de la investigación por el brote de hantavirus del crucero

Por el basurero, frecuentado por observadores de aves de todo el mundo, pasaron varios de los cerca de 150 turistas que zarparon el 1 de abril rumbo a Cabo Verde

A siete kilómetros del centro de Ushuaia, el vertedero municipal de la ciudad más austral de Argentina se ha convertido en uno de los focos de la investigación epidemiológica por el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius. Los equipos sanitarios buscan rastros de roedores infectados en el lugar, frecuentado por observadores de aves de todo el mundo que acuden atraídos por especies como el matamico blanco, un ave carroñera endémica de la región.

Por el basurero pasaron varios de los cerca de 150 turistas que zarparon el 1 de abril rumbo a Cabo Verde, entre ellos el matrimonio holandés, de 69 y 70 años, que fue el primero en presentar síntomas en alta mar. La pareja había recorrido durante cuatro meses Argentina, Chile y Uruguay por carretera antes de embarcarse. Los primeros síntomas aparecieron a los pocos días de navegación, lo que ubica el contagio en tierra firme dentro del período de incubación, que puede extenderse hasta tres semanas.

La Organización Mundial de la Salud reporta ocho casos sospechosos vinculados al crucero, cinco confirmados en laboratorio, y tres fallecidos. Solo una de las muertes ha sido confirmada como causada por el virus Andes, la única variante del hantavirus capaz de transmitirse entre humanos.

Las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego aguardan los resultados con escepticismo. Nunca se ha registrado un caso de hantavirus en Ushuaia ni en el resto de la provincia. El recinto del vertedero está vallado, por lo que los turistas observan aves desde fuera o desde un sendero, y el riesgo de contagio en espacios abiertos es bajo. El reservorio del virus Andes sur, el roedor Oligoryzomys longicaudatus, habita zonas boscosas de la Patagonia central, unos mil kilómetros al norte de Ushuaia, en las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro. La hipótesis investigativa contempla si la pareja holandesa pasó por esas zonas en las semanas previas al embarque.

El guía ornitológico Esteban Daniels, quien acompañó a otros pasajeros del crucero, dijo a EL PAÍS que duda del basurero como origen del foco: “No tiene mucho sentido que se hable del basural, en todo caso puede haber ratas, no ratones”.

Argentina atraviesa su temporada más letal de hantavirus, con 101 casos y 32 muertes desde mediados de 2025, casi el doble que en el período equivalente anterior. Científicos y médicos han denunciado que los recortes presupuestarios y la salida del Gobierno de Javier Milei de la OMS dificultan la vigilancia epidemiológica. El director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió reconsiderar esa decisión, a lo que el Ejecutivo respondió que la OMS “antepone la política a la evidencia”. El Ministerio de Sanidad mantiene abierta la investigación.