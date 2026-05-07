Falklands, intensa movilización de fuerzas en aire, mar y tierra, a pesar de clima extremo

El lanzamiento de cargas livianas del transport Airbus 400M (Foto BFSAI)

El helicoptero que recorre asentamientos en zonas rurales de las Islas

Las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur, BFSAI, con asiento en el Complejo de Mount Pleasant, y su aeropuerto internacional, MPC, de las Islas Falkland, han estado muy activas en estas semanas tanto en el aire, mar como en tierra.

En una demostración de movilidad aérea presta y efectiva, a la vez que capacidad para el suministro de provisiones y equipos a fuerzas de tierra en el Atlántico Sur, el cuatrimotor Airbus400M de transporte realizó varias pasajes dejando caer cargas livianas en paracaídas, LSA, en un despliegue operacional sobre Goose Green para probar que está en condiciones de un apoyo efectivo a fuerzas de tierra, aun en condiciones medio ambientales desafiantes como suelen ser comunes en las Islas Falkland.

Asimismo se informó que los aparatos aéreos en MPC resultan vitales en apoyo a las operaciones que realiza el British Antarctic Survey (Instituto Antártico Británico) de investigaciones científicas, en un escenario de condiciones extremas.

Igualmente el comandante de las BFSAI, Brigadier Harmer y un reducido grupo de oficiales han estado recorriendo distintos asentamientos en las Islas, en helicóptero para conocer el terreno y visitar a residentes del Campo, en este caso en la isla Oeste.

Asimismo con la patrulla de Falklands, HMS Medway, se estuvo recorriendo el tramo que une las islas Falklands con Georgia del Sur, en condiciones climáticas muy complejas por la fuerza del mar junto a la poca visibilidad, asunto peligroso por los hielos flotantes y restos de témpanos en la zona.

La patrulla desembarcó entonces a integrantes del batallón IV de paracaidistas irlandeses que estaban en la etapa culminante de su campaña como Compañía Rotativa de Infantería estacionada en MPC. En Georgia del Sur los paracaidistas cumplieron funciones propias de su especialidad, reconocimiento de posibles explosivos, a la vez que conocimiento del terreno del momento que la única forma de llegar es vía marítima.

En estos días por tanto se espera el arribo de una nueva compañía rotativa en reemplazo de los paracaidistas.