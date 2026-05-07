Estudiantes de las Falklands envían un mensaje especial a Sir David Attenborough por su 100 cumpleaños

Los estudiantes de los colegios de las Falklands han preparado un mensaje en video destinado a Sir David Attenborough con motivo de su 100 cumpleaños, que el naturalista y comunicador británico celebrará este viernes 8 de mayo. La iniciativa, anunciada por la Oficina del Gobierno de las Falklands en Londres, busca reconocer la influencia que las series documentales del divulgador han tenido en las nuevas generaciones del archipiélago y el papel de su trayectoria en la difusión internacional del patrimonio natural de las islas.

El video, producido por el profesor de informática Dylan Jugroop, reúne a jóvenes isleños que reflexionan sobre el impacto de los documentales de naturaleza de Sir David y sobre su contribución a la visibilidad global del medio ambiente del archipiélago. La directora de Educación de las Falklands, Sarah Stannard, indicó en un comunicado oficial: “Los niños de las Falklands están muy entusiasmados por enviar un mensaje de felicitación a Sir David por su cumpleaños tan especial. Los chicos lo conocen bien por sus documentales de naturaleza y disfrutan mucho viéndolo describir las maravillas de la fauna de las Falklands, así como aprendiendo más sobre el mundo en general. Los niños quisieron agradecerle por ser una inspiración para ellos y por ayudarlos a pensar en cómo se conectan con su entorno y en su rol en protegerlo a lo largo de sus vidas”.

La relación de Sir David Attenborough con las Falklands se remonta a varias décadas. El naturalista contribuyó a fundar Falklands Conservation en 1991, organización dedicada a la protección de la fauna y los hábitats del archipiélago, y desde entonces se desempeña como uno de sus vicepresidentes. Sus series documentales más reconocidas a nivel mundial, entre ellas Planet Earth y The Blue Planet, han mostrado en varias ocasiones la riqueza biológica de las islas, incluidos sus pingüinos, albatros, lobos marinos y elefantes marinos. Las Falklands albergan colonias reproductivas de pingüinos rey, papúa, magallánicos y de penacho amarillo, así como una de las mayores poblaciones mundiales de albatros de ceja negra.

El centenario del naturalista británico está siendo celebrado con un amplio abanico de homenajes a nivel mundial. El Royal Albert Hall de Londres acogerá el viernes el evento “100 Years on Planet Earth”, con la participación de la BBC Concert Orchestra y figuras de la conservación y el cine de naturaleza. La Trafalgar Square londinense organizará una celebración pública el 7 de mayo, mientras que el Museo de Historia Natural mantiene en cartelera la experiencia inmersiva “Our Story With David Attenborough”, narrada por el propio comunicador. La iniciativa internacional “Sir Dave Day” invita a comunidades de todo el mundo a sumarse con actividades vinculadas a la conservación, la plantación de árboles, ciclos de documentales o recaudación de fondos para organizaciones medioambientales.

Tras más de 70 años de carrera frente a las cámaras, Sir David Attenborough es uno de los divulgadores científicos más influyentes del mundo y figura entre los ganadores del premio Emmy de mayor edad. La fallecida reina Isabel II resumió su legado en 2019 al afirmar que su capacidad “para comunicar la belleza y la vulnerabilidad de nuestro entorno natural sigue siendo inigualable”.