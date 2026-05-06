Presidente uruguayo se reúne con empresarios brasileños en San Pablo para abrir una “nueva fase” comercial

El presidente uruguayo Yamandú Orsi viajó este martes a San Pablo en una visita relámpago para reunirse con empresarios brasileños interesados en invertir en Uruguay, en una agenda que el canciller Mario Lubetkin describió como una oportunidad para “pasar a una nueva fase en los niveles de desarrollo comercial e inversiones brasileñas” en el país sudamericano. La delegación oficial estuvo integrada por el propio Lubetkin, el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, el embajador uruguayo en Brasil Rodolfo Nin Novoa y la directora ejecutiva de la agencia de promoción Uruguay XXI, Mariana Ferreira.

Las reuniones, que tuvieron lugar a lo largo de la jornada del martes, abarcaron a ejecutivos de los sectores de minería, logística, banca, alimentación, turismo, celulosa, soja, farmacéutica, metalurgia y supermercados. “Se trata de un conjunto importante de grandes empresarios brasileños que han demostrado un particular interés y disponibilidad de pasar a una nueva fase en los niveles de desarrollo comercial e inversiones brasileñas en Uruguay”, afirmó Lubetkin a medios uruguayos desde Brasil. El canciller subrayó que las áreas abordadas “son realistas en la posibilidad” de un mayor relacionamiento comercial bilateral, aunque advirtió que “esto será un proceso, no estamos hablando de hoy para mañana”.

El viaje se realizó por invitación del grupo brasileño JHSF, que en marzo anunció una inversión de 400 millones de dólares para adquirir y ampliar el complejo hotelero Enjoy de Punta del Este, transformándolo en un proyecto integral con hotel, casino, residencias de alto poder adquisitivo y un centro comercial con marcas exclusivas que aún no operan en la región. La delegación uruguaya voló a San Pablo en un avión privado fletado por la propia empresa anfitriona, lo que enmarca la visita como una agenda de carácter empresarial más que protocolar. Orsi y su equipo regresaron a Montevideo el mismo día.

La actividad se inscribe en una secuencia más amplia de viajes presidenciales orientados a la captación de capital extranjero. Lubetkin recordó que Orsi ha mantenido encuentros similares con empresarios en Buenos Aires en marzo —donde se dirigió a unos 200 ejecutivos argentinos—, una visita oficial a China en febrero, y un viaje a Barcelona, en España, donde se reunió con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez. El canciller señaló que las inversiones recientes captadas por Uruguay en los sectores turístico y de telecomunicaciones superan los 1.200 millones de dólares.

Las inversiones brasileñas en Uruguay han registrado un repunte significativo en los últimos meses. Además del proyecto del grupo JHSF en Punta del Este, el conglomerado MBRF —resultado de la fusión entre Marfrig y BRF— anunció la ampliación de su frigorífico en Tacuarembó. Brasil es el principal socio comercial de Uruguay y, según datos del Banco Central uruguayo, se encuentra entre los principales países de origen de inversión extranjera directa, junto con Argentina y España. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que entró en vigor de forma provisional el 1 de mayo, ha sumado un nuevo incentivo para que las empresas brasileñas exploren posicionamientos productivos en Uruguay como puerta de acceso al mercado europeo.