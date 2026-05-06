La OMS confirma la cepa de los Andes en el brote del MV Hondius y rastrea a 23 pasajeros desembarcados en Santa Elena

El MV Hondius tardará entre tres y cuatro días en llegar a las Islas Canarias desde su posición actual frente a Cabo Verde.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles que la variante responsable del brote de hantavirus a bordo del crucero polar MV Hondius es el virus de los Andes, la única cepa documentada con capacidad de transmisión entre personas, elevó a ocho el número de casos vinculados al brote e inició el rastreo internacional de 23 pasajeros que abandonaron el barco hace dos semanas durante una escala en la isla de Santa Elena. La confirmación de la cepa representa un hito epidemiológico relevante y amplía considerablemente el perímetro de la investigación sanitaria.

El octavo caso identificado es el de un ciudadano suizo que desembarcó en Santa Elena junto a su esposa antes de que se conociera la existencia del brote y que actualmente recibe tratamiento en Zúrich. La cepa de los Andes es predominante en el cono sur de América del Sur y puede causar un síndrome pulmonar con una tasa de letalidad de hasta el 40% en las variantes más agresivas, según datos de la OMS. Su confirmación como responsable del brote refuerza la hipótesis de que las primeras infecciones se produjeron fuera del barco durante el viaje por Sudamérica, antes de que la embarcación zarpara de Ushuaia el 20 de marzo. El período de incubación del virus, de hasta ocho semanas, hace necesario el rastreo de todos los pasajeros que compartieron espacios con los afectados.

Los tres pasajeros que permanecían a bordo con síntomas sospechosos fueron trasladados este miércoles a los Países Bajos, entre ellos el médico del barco, cuyo destino fue cambiado de las Islas Canarias a Ámsterdam en las últimas horas. Un avión ambulancia que los transportaba desde Cabo Verde aterrizó de forma imprevista en Gran Canaria a repostar combustible después de que Marruecos denegara el permiso para hacerlo en su territorio. Las autoridades canarias confirmaron a EFE que autorizaron la escala técnica a condición de que ninguna persona entrara o saliera de la aeronave.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, anunció que los 14 ciudadanos españoles a bordo serán examinados en Canarias y trasladados posteriormente en avión al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde serán atendidos en condiciones de aislamiento. García precisó que todos los pasajeros que continúan a bordo permanecen asintomáticos. Los costos de atención de las personas infectadas serán sufragados por las aseguradoras o por sus países de origen, mientras que el traslado del conjunto de los pasajeros se financiará a través del mecanismo de evacuación conjunta de la Unión Europea, que cubre el 75% de los costos, con el 25% restante a cargo de España como país receptor.

El anuncio del atraque en Tenerife mantiene activa una fricción entre el Gobierno central español y el Ejecutivo de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, quien ha sostenido públicamente que el barco debería recibir atención en Cabo Verde antes de navegar de regreso a los Países Bajos sin escalar en el archipiélago. El MV Hondius tardará entre tres y cuatro días en llegar a las Islas Canarias desde su posición actual frente a Cabo Verde.