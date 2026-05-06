El Salvador juzga a 486 jefes de la MS-13 por 29.000 homicidios en un proceso que Bukele compara con Núremberg

Nayib Bukele calificó de “histórico” y comparó con los Juicios de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial

El Salvador inició a finales de abril el mayor juicio en la historia del país contra 486 presuntos líderes de la Mara Salvatrucha-13, acusados de ordenar más de 29.000 homicidios cometidos entre 2012 y 2022, en un proceso al que el presidente Nayib Bukele calificó de “histórico” y comparó con los Juicios de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial. El proceso, que se desarrolla ante un tribunal especializado con jueces anónimos, es el primero en el mundo en aplicar el principio de “responsabilidad de mando” a la estructura de una pandilla.

De los 486 acusados, 413 comparecen virtualmente desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad inaugurada en 2023, y otros 73 están prófugos y son juzgados en ausencia. La Fiscalía acusa al grupo de 47.000 delitos en total, entre ellos homicidios, feminicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas. El núcleo de la acusación se centra en 22 líderes que conforman la denominada Ranfla Nacional, la cúpula directiva de la pandilla, a quienes se les imputa haber ordenado los crímenes desde la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca. El punto de quiebre que precipitó la ofensiva fue una ola de 87 homicidios perpetrados entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, incluyendo 62 asesinatos en un único día, que llevó a Bukele a declarar el régimen de excepción y a militarizar la respuesta del Estado.

Bukele justificó el enfoque judicial en publicaciones en X. “Lo novedoso es responsabilizar a los jefes por los delitos cometidos por sus organizaciones. Pero nosotros no inventamos ese principio. Se llama 'responsabilidad de mando' y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg”, escribió el mandatario. La comparación generó polémica. El exdirector de Human Rights Watch Kenneth Roth calificó el juicio de “injusto” por incluir a cientos de acusados en un proceso colectivo que, en su opinión, presume culpabilidad colectiva en lugar de establecer responsabilidades individuales. Noah Bullock, director ejecutivo de la organización de derechos humanos Cristosal, afirmó que “juicios masivos que no individualizan la acusación ni la evidencia pueden ser solamente un atajo para crear la percepción de una justicia efectiva”.

La investigación se sustenta en parte en la confesión de 13 testigos protegidos que describieron la llamada operación “Válvulas abiertas”, mediante la cual la cúpula de la pandilla ordenaba homicidios a escala nacional desde las celdas de Zacatecoluca. El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que los testimonios constituyen “el sustento probatorio para poder atribuirles todos los homicidios, todos los delitos cometidos por la estructura a la Ranfla”.

El régimen de excepción impuesto en marzo de 2022 ha producido más de 91.000 detenciones sin orden judicial, una cifra cuestionada por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que documentaron detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia. Al menos 33.000 de los capturados no estaban perfilados como pandilleros antes de la medida. No obstante, la política de Bukele tiene altos niveles de apoyo popular: la tasa de homicidios cayó de 18 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 1,9 en 2025, según datos oficiales.