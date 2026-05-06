A solo un día de su lanzamiento, Trump frena la operación para reabrir el Estrecho de Ormuz y busca negociar con Irán

El anuncio llega horas después de que Rubio declarara ante la prensa en la Casa Blanca que la Operación Epic Fury había concluido tras alcanzar sus objetivos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes por la noche la suspensión del “Proyecto Libertad”, la operación militar lanzada apenas 24 horas antes para escoltar buques varados a través del Estrecho de Ormuz, citando avances significativos hacia un acuerdo de paz con Irán. El anuncio, difundido en su red Truth Social, contradijo el mensaje sostenido durante toda la jornada por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, quienes habían presentado la operación como una misión de rescate humanitario innegociable para los marineros varados.

“Basándome en la petición de Pakistán y otros países, el tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán y, además, el hecho de que se ha avanzado considerablemente hacia un acuerdo completo y definitivo con representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que el Proyecto Libertad será suspendido por un breve período de tiempo para ver si el acuerdo puede ser finalizado y firmado”, escribió Trump. El mandatario precisó que el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes se mantendrá en plena vigencia durante la pausa.

El anuncio llega horas después de que Rubio declarara ante la prensa en la Casa Blanca que la Operación Epic Fury —la ofensiva aérea conjunta con Israel lanzada el 28 de febrero— había concluido tras alcanzar sus objetivos y que EE.UU. había pasado a una postura defensiva. “Preferimos el camino de la paz. Lo que el presidente preferiría es un acuerdo”, afirmó Rubio. Sin embargo, también advirtió que Irán no había optado hasta ese momento por esa vía y que “lo que eso pueda llevar en el futuro es especulativo”. El portavoz del Parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, máximo negociador de Teherán en las conversaciones de abril en Pakistán, había endurecido el tono horas antes: “Sabemos bien que la continuación del status quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros recién estamos comenzando”.

El Proyecto Libertad movilizó más de 100 aeronaves, 15.000 militares y una flota de destructores en su único día operativo. El lunes, fuerzas estadounidenses destruyeron seis lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria y neutralizaron misiles y drones iraníes, mientras Irán atacaba un petrolero emiratí en el puerto de Fujairah —dejando tres heridos— y disparaba contra un buque surcoreano. Tarde el martes, el Centro de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO) informó que una fuente verificada le comunicó que un buque de carga había sido alcanzado por “un proyectil desconocido” en el estrecho. Hegseth afirmó que la tregua “no ha terminado”, pero admitió que Irán había atacado fuerzas estadounidenses diez veces desde el inicio del cese del fuego, aunque “por debajo del umbral” de una reanudación de las operaciones.

La pausa abre una nueva fase diplomática en un conflicto que según el Mando Central estadounidense mantiene varados cerca de 23.000 marineros de 87 países en el Golfo Pérsico, con al menos 10 muertes atribuidas al bloqueo iraní. El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, cuyo país opera como mediador entre Washington y Teherán, instó a ambas partes a que el cese del fuego “sea respetado y mantenido, para permitir el espacio diplomático necesario para el diálogo”. Trump también anunció que discutirá la reapertura del estrecho con el presidente chino Xi Jinping durante su visita prevista a China la semana próxima.