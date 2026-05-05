Un contratista declaró que Adorni le pagó 245.000 dólares en efectivo por remodelar su casa; el Gobierno rechaza la cifra

Entre oct. 2024 y jul. 2025, el contratista renovó un lote de 400m² (pisos, paredes, piscina, barbacoa, cocina, ventanas, instalación eléctrica y exteriores).

El contratista Matías Tabar declaró este lunes ante la Justicia argentina que el jefe de Gabinete Manuel Adorni le pagó 245.000 dólares en efectivo por las obras de remodelación realizadas en la vivienda del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, en una declaración que constituye uno de los avances más significativos de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el funcionario. La Casa Rosada rechazó la cifra y anunció que solicitará una pericia para refutar el testimonio.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, prestó declaración testimonial filmada ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py. Según el contratista, las obras se desarrollaron entre octubre de 2024 y julio de 2025 en un lote de 400 metros cuadrados, e incluyeron pisos, paredes, una pileta con cascada, una parrilla, una cocina nueva, ventanas, instalación eléctrica y obras exteriores. Tabar precisó que recibió los pagos en dos etapas y sin facturación: 55.000 dólares en 2024 y 190.000 dólares en 2025, todos en efectivo y entregados en mano por el propio Adorni. El contratista entregó al fiscal documentación de gastos, presupuestos y su teléfono celular, este último para ser peritado debido a mensajes borrados de su intercambio por WhatsApp con el funcionario.

La declaración añade un componente sensible para la defensa del jefe de Gabinete. Tabar aseguró que el funcionario lo había contactado antes de la audiencia y le ofreció “ayuda” o que su equipo lo asesorara, ofrecimiento que el contratista rechazó tras consultar con su propio abogado. El testigo también señaló que durante las refacciones Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo barrio privado, por la que abonó 13.000 dólares adicionales. La propiedad principal había sido adquirida en noviembre de 2024 a nombre de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, por 120.000 dólares —la mitad del monto declarado para la refacción posterior—, parte de los cuales se financió mediante un préstamo hipotecario de 100.000 dólares otorgado por dos particulares.

La respuesta oficial fue inmediata. Voceros consultados en Casa Rosada y en el entorno cercano al jefe de Gabinete sostuvieron que “ese no es el monto” y anticiparon que solicitarán una pericia y posiblemente una inspección ocular del inmueble. “Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”, indicaron las fuentes oficiales, quienes calificaron los costos como “exagerados” y deslizaron que la facturación originalmente prometida por el arquitecto “nunca fue entregada”. El Gobierno mantiene que la declaración jurada patrimonial de Adorni, cuyo plazo de presentación vence el 31 de mayo, despejará todas las dudas, sin explicar por qué el funcionario no la ha adelantado.

La causa, en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Pollicita, había avanzado tras la comparecencia del jefe de Gabinete en el Congreso el pasado 29 de abril, donde Adorni se negó a renunciar y declaró: “No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia”. El expediente analiza ahora más de 18 viajes familiares realizados desde 2022, las dos propiedades adquiridas en Buenos Aires y la casa de Indio Cua, así como deudas familiares que ascienden a 335.000 dólares. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General fue convocada para realizar el análisis pericial completo de los flujos de gastos e ingresos del funcionario.