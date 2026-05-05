Las Falklands monitorean el brote de hantavirus en el MV Hondius y aclaran que la ruta no incluyó las islas

El Gobierno de las Falklands anunció que el KEMH “revisará sus protocolos para recibir pasajeros enfermos provenientes de cruceros, caso por caso”

El Gobierno de las Falklands emitió este martes un comunicado oficial en el que confirma que monitorea de cerca el brote de hantavirus a bordo del crucero polar MV Hondius —un buque habitual en aguas del archipiélago— y aprovechó para corregir información difundida por algunos medios internacionales que sugerían que el barco había pasado por las islas en su actual viaje desde Ushuaia. La Autoridad Marítima de las Falklands aclaró que esa información es incorrecta y que la última visita del Hondius al archipiélago fue a mediados de febrero, semanas antes de la travesía que ha provocado la actual crisis sanitaria.

“El Gobierno de las Falklands desea tranquilizar al público en cuanto a que está al tanto y monitoreando el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius —un viejo amigo de las aguas de las Falklands— y desea extender sus condolencias tanto a los pasajeros como a la tripulación”, señaló el comunicado oficial de la administración isleña. La declaración reseñó las características generales del virus, transmitido habitualmente por roedores a través de excrementos y orina, y precisó que su período de incubación puede extenderse hasta ocho semanas, una particularidad relevante para la investigación epidemiológica que se está llevando a cabo.

Si bien la actual travesía del MV Hondius no incluyó escala en las Falklands, sus efectos sí se han hecho sentir en territorios británicos del Atlántico Sur. Este martes por la mañana, el Hospital Memorial Rey Eduardo VII (KEMH) de la capital Stanley despachó suministros patológicos urgentes hacia la isla de Ascensión a bordo del Airbridge —el puente aéreo militar entre el Reino Unido y las Falklands— para apoyar la respuesta sanitaria de las administraciones de Ascensión y Santa Elena. Esta última fue uno de los puntos donde se manifestaron los primeros casos del brote: el ciudadano neerlandés que se convirtió en la primera víctima fatal falleció a bordo del barco y su cuerpo fue trasladado a Santa Elena el 24 de abril, mientras que su esposa fue evacuada a Sudáfrica, donde murió tras llegar al aeropuerto de Johannesburgo.

La Organización Mundial de la Salud coordina la respuesta sanitaria internacional en cooperación con el Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) británico y los Territorios de Ultramar. El Gobierno de las Falklands anunció que el KEMH “revisará sus protocolos para recibir pasajeros enfermos provenientes de cruceros, caso por caso”, una medida preventiva ante el creciente flujo turístico polar que utiliza al archipiélago como punto de tránsito. Los puertos de las Falklands reciben anualmente decenas de cruceros de expedición, especialmente durante la temporada austral de octubre a marzo, en travesías hacia la Antártida o circuitos por el Atlántico Sur.

Hasta el momento se han identificado siete casos vinculados al brote, incluidas tres muertes y un paciente en estado crítico. España autorizó este martes el atraque del Hondius en las Islas Canarias, donde llegará en tres o cuatro días para el desembarco de los 147 pasajeros y tripulantes a bordo, entre ellos 14 ciudadanos españoles. La OMS sospecha que el contagio inicial pudo haberse producido fuera del barco durante el viaje sudamericano de las primeras víctimas y que posteriormente podría haber existido transmisión persona a persona, una vía inusual documentada únicamente en el llamado virus de los Andes.