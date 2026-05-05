Falkland House en Londres acoge una exposición de cerámica de Graham Bound

Graham Bound, nacido y criado en las Falklands, es ampliamente conocido como periodista y escritor. Entre sus logros, fundó el semanario Penguin News y ha escrito varios libros sobre la guerra de 1982 y las Falklands actuales, desde la perspectiva de los isleños.

Bound, que habla español —habiendo estudiado varios años en una escuela bilingüe en Montevideo—, también trabajó para BBC World Service radio, publicaciones de defensa y como asesor de medios en el Ministerio de Defensa de Londres. Ha sido además un crítico prominente y elocuente de quienes promueven las reclamaciones argentinas sobre las islas, y ha dado conferencias ante audiencias en ese país.

Pero ahora, retirado y radicado en Londres, ha retomado el interés de su juventud y desarrolla una segunda carrera como ceramista o, como él prefiere describir su oficio, alfarero. Bound explicó que su amor por la cerámica nació en Uruguay, donde por primera vez conoció e impresionó la cerámica precolombina y el trabajo de alfareros contemporáneos. Tenía el firme deseo de meter las manos en la arcilla húmeda, pero, como explicó, “Tras la formación inicial, la carrera y la vida se interpusieron. Salvo cursos cortos y algún que otro retiro de alfarería, no pude dedicarme de lleno al arte que amo.”





Eso ha cambiado: tras una década de regreso al taller, su obra es el centro de una exposición en Falkland House, la oficina del Gobierno de las Falklands en Londres. Inaugurada la semana pasada, la muestra se extenderá durante todo el mes de mayo.

El ceramista explicó a MercoPress que eligió el título “I See Hope Inside” (“Veo esperanza adentro”) porque trabajar con arcilla le permite escapar de las sombrías realidades del mundo. Menciona la matanza en Gaza, las guerras en Irán y Ucrania, la locura liderada por Trump en Estados Unidos y la amenaza abrumadora del cambio climático. “Cuando miro dentro de una pieza que estoy formando en el torno, olvido todos esos horrores y veo en cambio algo de belleza y promesa.”

Bound afirma que los colores, las texturas y los estados de ánimo de las Falklands suelen aflorar en su obra, aunque por lo general de manera inconsciente. Nacido en una familia con profundas raíces generacionales en las islas, regresa regularmente “para recargar las pilas”, como él dice, y para nutrirse de inspiración. “La belleza agreste de las Falklands siempre está presente en mí. Cada vez que regreso, encuentro inspiración en el aislamiento y la vastedad de los paisajes.”





Bound espera que, con el apoyo necesario, la cerámica se desarrolle en las Falklands como una alternativa para los artistas locales. Declaró: “Si me invitaran a ayudar a establecer un taller allí y a formar a futuros alfareros, lo haría sin dudarlo.”

En representación de la Oficina del Gobierno de las Falklands en Londres, Michael Betts señaló: “Estamos encantados de albergar esta exposición de cerámica del célebre artista e isleño Graham Bound. Las dos inauguraciones privadas que hemos organizado han sido muy exitosas, tanto para dar a conocer la obra de Graham como para despertar el interés por el valor del arte de las Falklands entre el público británico. El arte representa una parte enormemente importante de la identidad cultural de las islas, y esperamos seguir celebrando y apoyando el talento artístico que surge de las Falklands.”





Graham Bound expresó su gratitud a Falkland House por contribuir a acercar su obra a un público más amplio, señalando que esta es la primera vez que el recinto acoge una exposición de arte. “Estoy sumamente complacido y agradecido por esta oportunidad”, afirmó.

• La exposición “I See Hope Inside” puede visitarse en Falkland House, 14 Broadway, Londres, SW1H 0BH durante todo el mes de mayo. Para más información, contactar a Falkland House por correo electrónico en communications@falklands.gov.fk, o directamente al artista a través de su sitio web, www.penguinpots.com, por Instagram, graham_bound, o por correo electrónico, boundungagged@gmail.com