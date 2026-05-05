EE.UU. destruye seis lanchas iraníes al abrir el estrecho de Ormuz al comercio en medio de una tregua amenazada

Los desarrollos ponen en cuestión una frágil tregua vigente desde el 7 de abril

Las fuerzas militares estadounidenses destruyeron este lunes seis lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní y neutralizaron misiles de crucero y drones lanzados contra buques de guerra y embarcaciones comerciales durante el primer día del denominado “Proyecto Libertad”, la operación anunciada por el presidente Donald Trump para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Los dos destructores estadounidenses que lideraron el cruce —el USS Truxtun y el USS Mason— atravesaron el estrecho sin ser impactados, pese a lo que el Mando Central calificó de “barrage sostenido” de amenazas iraníes.

“La Guardia Revolucionaria Islámica lanzó múltiples misiles de crucero, drones y lanchas rápidas contra los buques que protegemos. Hemos neutralizado cada una de esas amenazas mediante la aplicación clínica de munición defensiva”, declaró el almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central de EE.UU. (CENTCOM), en una conferencia de prensa. Helicópteros Apache y Seahawk apoyaron a los destructores durante el tránsito, mientras cazas F-16 de la Fuerza Aérea participaron en la cobertura aérea de la operación junto a más de 100 aeronaves terrestres y navales desplegadas para la misión. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en declaraciones a medios estadounidenses que su país tiene “control absoluto” del estrecho.

Irán negó que sus lanchas rápidas hubieran sido destruidas, según informó la televisión estatal iraní. El ejército iraní describió sus acciones como “disparos de advertencia”, incluidos misiles y drones, dirigidos a un destructor naval de EE.UU. que intentaba ingresar al estrecho. El mismo lunes, Irán atacó con dos drones un petrolero emiratí en la zona, dejando tres heridos, y dirigió fuego contra un buque de carga surcoreano. Los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, el Consejo de Cooperación del Golfo y el Reino Unido condenaron los ataques. El primer ministro británico Keir Starmer instó a Irán a “comprometerse significativamente en negociaciones para garantizar que el cese del fuego perdure”.

Los desarrollos ponen en cuestión una frágil tregua vigente desde el 7 de abril, cuando Trump ordenó una pausa en los combates ofensivos tras los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra instalaciones iraníes iniciados el 28 de febrero. El propio Trump había declarado el viernes en una carta a los líderes del Congreso que las “hostilidades han terminado”, horas antes de que se registraran los enfrentamientos del lunes. Funcionarios de defensa citados por CBS News advirtieron que “estamos más cerca de la reanudación de las operaciones de combate que hace 24 horas”, aunque aclararon que no se han recibido órdenes de abandonar el cese del fuego. Trump minimizó la gravedad de los incidentes en su red Truth Social, señalando que Irán “tomó algunos disparos” que causaron “poco daño” e instó a Corea del Sur a unirse a la misión.

El Brent cotizó este lunes por encima de los 126 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022, en una nueva jornada de volatilidad derivada de la incertidumbre sobre el suministro energético mundial. Por el estrecho de Ormuz transitaba habitualmente el 20% del petróleo mundial antes del inicio del conflicto. La operación Proyecto Libertad moviliza más de 15.000 militares, 100 aeronaves y una flota de destructores para escoltar embarcaciones mercantes atrapadas desde el inicio del bloqueo iraní impuesto el 28 de febrero.