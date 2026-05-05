Cabo Verde niega el atraque al crucero del brote de hantavirus mientras la OMS confirma siete casos

A bordo del Hondius, de bandera neerlandesa, viajan 147 pasajeros y tripulantes de 23 nacionalidades, incluidos 17 estadounidenses y al menos 4 canadienses

Las autoridades sanitarias de Cabo Verde negaron este lunes la autorización de atraque en el puerto de Praia al crucero polar MV Hondius, en cuyo interior la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado siete casos de hantavirus —dos de ellos verificados por laboratorio— y tres muertes vinculadas al viaje. La decisión deja a las casi 150 personas que permanecen a bordo en una situación de aislamiento prolongado en aguas atlánticas, mientras se coordina la evacuación médica de pacientes en estado más grave y se evalúa la posibilidad de continuar la travesía hacia las Islas Canarias, en territorio español.

“En coordinación con otras autoridades, no se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia”, afirmó la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública caboverdiano, Maria da Luz Lima, en declaraciones a Radio de Cabo Verde. La medida fue adoptada como precaución para “proteger a la población caboverdiana”, según un comunicado del Ministerio de Salud del país. Un equipo médico local abordó el buque para evaluar a los pacientes sintomáticos y prestar tratamiento especializado a quienes lo requerían.

A bordo del Hondius, de bandera neerlandesa, viajan 147 pasajeros y tripulantes de 23 nacionalidades, incluidos 17 estadounidenses y al menos 4 canadienses, según informó la operadora Oceanwide Expeditions. Dos miembros de la tripulación —un británico y un neerlandés— requieren atención médica urgente. Los Países Bajos coordinan la asistencia consular y preparan una evacuación aérea con aviones especializados, mientras un paciente británico de 69 años permanece internado en estado crítico en una clínica privada de Johannesburgo, donde fue confirmado como positivo de hantavirus.

Las víctimas mortales identificadas son un matrimonio neerlandés —el esposo, de 70 años, falleció el 11 de abril en la isla británica de Santa Elena, y la esposa, de 69, murió tras desembarcar en Sudáfrica— y un pasajero alemán fallecido el 2 de mayo, cuya causa de muerte aún no ha sido establecida. La pasajera neerlandesa fue confirmada como caso positivo tras pruebas post mortem. Los síntomas de los infectados van desde fiebre y trastornos gastrointestinales hasta neumonía rápidamente progresiva, insuficiencia respiratoria y shock, con inicios de enfermedad registrados entre el 6 y el 28 de abril.

El director regional de la OMS para Europa, Hans Henri Kluge, sostuvo que “el riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay motivos para el pánico ni para imponer restricciones de viaje”. El organismo está coordinando con los países involucrados las labores de evacuación, las investigaciones epidemiológicas y la secuenciación genética del virus, en un esfuerzo por identificar la cepa específica. El virus de los Andes, hallado en Argentina y Chile, es la única variante de hantavirus con casos documentados de transmisión entre humanos, según expertos consultados, una circunstancia que adquiere relevancia dado que el Hondius zarpó el 20 de marzo del puerto argentino de Ushuaia. El recorrido del buque incluyó escalas en la Antártida, las Falklands/Malvinas, las islas Georgias del Sur, Tristán de Acuña, Santa Elena y Ascensión antes de llegar a aguas caboverdianas el 3 de mayo.