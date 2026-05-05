Bullrich asegura que el Gobierno argentino capturará al exguerrillero Apablaza para extraditarlo a Chile

Apablaza, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es señalado por la Justicia chilena como el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución de 1980

La senadora argentina y exministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró este martes en Santiago de Chile que el gobierno de Javier Milei mantiene “la firme decisión” de localizar al exguerrillero chileno Galvarino Sergio Apablaza, prófugo desde el 1 de abril en territorio argentino, para extraditarlo a Chile. “Si está en Argentina lo vamos a encontrar. Y ese es el compromiso del presidente argentino, es el compromiso del gobierno”, afirmó Bullrich a medios locales en el marco de su visita al país andino, donde se reunirá con el presidente chileno José Antonio Kast.

Apablaza, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), es señalado por la Justicia chilena como el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e ideólogo de la Constitución de 1980, ocurrido el 1 de abril de 1991, ya en democracia. También se le imputa el secuestro del empresario Cristián Edwards, perpetrado el mismo año. El exfrentista, de 75 años, recibió asilo político en Argentina en 2010, decisión que el gobierno de Milei revirtió en su primer año de gestión tras modificar el reglamento de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y revocar la condición de refugiado al exguerrillero. En marzo, la Corte Suprema argentina confirmó la procedencia de la extradición.

El operativo policial dispuesto el 1 de abril para detener a Apablaza fracasó cuando los efectivos no lo encontraron en su domicilio. Bullrich atribuyó la fuga a “redes con ciertos sectores políticos” que el exguerrillero “tejió durante muchos años” en Argentina y a la imposibilidad legal de mantenerlo bajo vigilancia mientras estaba en curso el proceso judicial sobre su asilo. “En ese tiempo evidentemente él aprovechó esa circunstancia, ese vacío existente para irse”, afirmó. La exministra ratificó que “ya está otorgada la extradición, solamente hay que encontrarlo” y subrayó: “Estoy convencida de que la fuerza de seguridad argentina lo va a encontrar”. El gobierno argentino mantiene una recompensa vigente por información que conduzca a su paradero.

La defensa del exfrentista, encabezada por el abogado Rodolfo Yanzón, presentó un recurso ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas solicitando frenar la extradición. El jurista alegó que el proceso “responde a cuestiones políticas”, que “criminaliza de manera anticipada” a su representado y que la causa “carece de garantías de debido proceso”. Yanzón sostuvo además que Apablaza no tenía impedimento para salir de su vivienda el día del operativo.

La visita de Bullrich a Santiago se enmarca en una agenda más amplia de cooperación bilateral en seguridad. La senadora participó en la conferencia “La otra mirada a la geopolítica” y prevé sostener una reunión con Kast en el Palacio de La Moneda centrada en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. La exministra ha sido referente para el oficialismo chileno por su gestión en la ciudad argentina de Rosario, donde redujo de forma significativa la actividad de bandas vinculadas al narcotráfico. El caso Apablaza ha sido considerado prioritario por el presidente Kast desde su asunción en marzo, y fue uno de los temas centrales de la reunión bilateral que mantuvo con Milei en Buenos Aires pocos días después de que se conociera la fuga.