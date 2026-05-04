Venezolanos se movilizan en más de 120 ciudades del mundo por la liberación de los presos políticos

Según el último informe del Foro Penal al 27 de abril había 454 personas detenidas por motivos políticos en el país

Decenas de ciudades en Venezuela y más de 120 puntos de concentración alrededor del mundo se sumaron este domingo a una jornada global de movilización convocada por la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, para exigir la liberación de los presos políticos y visibilizar internacionalmente la situación de los derechos humanos en el país. Las concentraciones se realizaron simultáneamente a las doce del mediodía, hora de Caracas, e incluyeron actos en países de América, Europa y otras regiones donde reside la diáspora venezolana.

En la capital venezolana, decenas de personas se reunieron frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, donde mostraron pancartas con fotografías de presos políticos junto a familiares, activistas y representantes de organizaciones no gubernamentales. La defensora de derechos humanos Sairam Rivas afirmó que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez no puede hablar de reconciliación mientras “El Helicoide siga operando como centro de tortura”. Rivas recordó que la próxima semana familiares de presos políticos cumplirán cuatro meses en vigilia permanente frente a varias cárceles del país, reclamo iniciado en enero tras el anuncio oficial de la excarcelación de un “número importante” de personas, anuncio que generó expectativas que aún no se han concretado para muchos detenidos.

El Comando Con Venezuela, equipo organizador de Machado, fijó más de 20 puntos de concentración en territorio venezolano y registró movilizaciones en al menos 150 ciudades de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú, México, España, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Francia y otros países. Solo en España se realizaron doce concentraciones, repartidas entre Madrid, Barcelona, Valencia, Tenerife y otras ciudades. Machado se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre, cuando viajó a Noruega para recibir la medalla del Premio Nobel de la Paz, tras pasar un año en la clandestinidad para evitar su arresto por las autoridades venezolanas.

Según el último informe del Foro Penal, una de las principales organizaciones de defensa legal de los presos políticos en Venezuela, al 27 de abril había 454 personas detenidas por motivos políticos en el país, entre ellas 41 extranjeras o con doble nacionalidad. La ONG detalló que 410 son hombres y 44 mujeres, que 186 son militares y que solo 164 cuentan con condena, mientras 290 permanecen detenidos sin sentencia. La cifra es 19 casos menor que el reporte previo del 21 de abril, lo que refleja excarcelaciones recientes pero deja la cuestión lejos de un cierre. Machado, por su parte, sostiene que la cifra real supera los 500 detenidos al sumar civiles y militares.

El gobierno encargado de Rodríguez aprobó en febrero una Ley de Amnistía mediante la cual, según datos oficiales, se han beneficiado más de 8.000 personas, aunque no se ha publicado un listado oficial con sus nombres. La Asamblea Nacional derogó la norma el 23 de abril, una decisión que el Parlamento Europeo censuró este jueves por una resolución que urgió al Consejo de la Unión Europea a no levantar las sanciones sobre Venezuela hasta que el país adopte “medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia”, un texto que MercoPress cubrió en su edición del jueves.