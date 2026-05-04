Tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero polar que partió de Ushuaia hacia Cabo Verde

El recorrido actual incluyó escalas en las Falklands/Malvinas, las Islas Georgias del Sur y Santa Elena. Según portales de seguimiento marítimo, este domingo se encontraba frente al puerto de Praia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este domingo tres muertes a bordo del crucero polar MV Hondius por un brote de hantavirus, una enfermedad que se transmite habitualmente a través de roedores. El buque, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, había zarpado del puerto de Ushuaia, en la provincia argentina de Tierra del Fuego, el 20 de marzo, con destino al puerto de Praia, en Cabo Verde, donde tenía previsto culminar su recorrido este 4 de mayo.

“La OMS fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico y está brindando apoyo. Hasta el momento se confirmó por laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay otros cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó el organismo a la agencia AFP. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comunicó que la organización facilita “la evacuación médica de dos pasajeros sintomáticos” y trabaja “estrechamente con los Estados Miembros y los operadores del barco”.

Las dos primeras víctimas fueron un matrimonio neerlandés. El esposo, de 70 años, falleció al arribar a la isla británica de Santa Elena, en el Atlántico Sur, tras desarrollar fiebre, cefalea, dolor abdominal y diarrea. Su esposa, de 69 años, fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo, según declaró Foster Mohale, portavoz del Ministerio de Salud sudafricano, en declaraciones a la BBC. Una tercera víctima, cuya nacionalidad no fue precisada por las autoridades, falleció a bordo. Un ciudadano británico de 69 años permanece en estado crítico en cuidados intensivos en Johannesburgo, de acuerdo con el Foreign Office del Reino Unido.

El MV Hondius es un buque polar de 107,6 metros de eslora con capacidad para 170 pasajeros distribuidos en 80 camarotes, además de 57 tripulantes, 13 guías y un médico. Es un visitante frecuente del puerto de Ushuaia durante la temporada de verano austral, principalmente para expediciones a la Antártida. El recorrido actual incluyó escalas en las Falklands/Malvinas, las Islas Georgias del Sur y Santa Elena. Según portales de seguimiento marítimo, este domingo se encontraba frente al puerto de Praia. Fuentes consultadas por la agencia AFP indicaron que se evalúa el aislamiento hospitalario en Cabo Verde de dos pasajeros sintomáticos y que el buque continuaría luego rumbo a las Islas Canarias, en España.

El brote se produce en un contexto de alerta sanitaria en Argentina por el aumento de casos de hantavirus en las últimas semanas. No obstante, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego y el sector privado de Ushuaia descartaron haber registrado contagios locales recientes, según consignó el diario La Nación. La investigación epidemiológica buscará determinar el origen exacto del brote, en un escenario complejo dado el largo trayecto del buque y la procedencia diversa de los pasajeros, en su mayoría turistas internacionales. El hantavirus puede causar síndrome pulmonar severo y, en casos excepcionales, transmitirse entre humanos, según la OMS.