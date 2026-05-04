Orsi sigue los pasos de Milei y Kast a bordo del USS Nimitz y la oposición denuncia inconstitucionalidad

El ingreso del avión militar estadounidense al Aeropuerto de Carrasco que transportó al presidente desató críticas inmediatas en la oposición

El presidente uruguayo Yamandú Orsi visitó este sábado el portaaviones nuclear USS Nimitz de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales frente a la costa uruguaya, en lo que constituye un nuevo capítulo del despliegue regional Mares del Sur 2026 y siguió los pasos de los presidentes argentino Javier Milei y chileno José Antonio Kast, quienes visitaron la misma embarcación en las semanas previas. La invitación fue cursada por el embajador estadounidense en Montevideo, Lou Rinaldi, y la comitiva fue trasladada desde la Base Aérea N°1 en Carrasco hasta la cubierta del portaaviones a bordo de un avión militar Grumman C-2 Greyhound de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

“Es algo muy desconocido. Más de lo que uno mira en televisión o en películas no hay otro contacto. Es una tecnología y una forma de concebir la defensa bastante diferente a lo que tenemos nosotros, a la infraestructura que tenemos por acá, pero también a la visión geopolítica o a la dimensión de la cosa”, declaró Orsi tras la visita en una entrevista con Canal 5. El gesto adquirió relieve simbólico al producirse apenas un día después de la presencia presidencial en el acto del PIT-CNT por el Día Internacional de los Trabajadores, celebrado el 1 de mayo en la Avenida del Libertador bajo la consigna “1° de Mayo antiimperialista. Por trabajo y salario. Uruguay es su gente”. La principal central sindical uruguaya alertó en aquel acto sobre “la injerencia de Estados Unidos en la región” y reclamó la “soberanía y autodeterminación” frente a las potencias extranjeras.

El ingreso del avión militar estadounidense al Aeropuerto de Carrasco desató críticas inmediatas en la oposición. El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto sostuvo en redes sociales que “el gobierno omitió enviar al Parlamento la solicitud de venia para que ingresara esta aeronave militar extranjera a territorio nacional” y acusó al Ejecutivo del Frente Amplio de “violar la Constitución de la República”. El artículo 85, numeral 11 de la Carta Magna uruguaya establece que corresponde al Poder Legislativo “permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República”. El texto constitucional contempla una excepción para fuerzas que ingresen “al solo efecto de rendir honores”, autorizables por el Poder Ejecutivo.

La controversia constitucional había sido anticipada el 6 de abril por el senador y exministro de Defensa Javier García en la Comisión de Defensa Nacional del Senado. La presidenta de la comisión, la frenteamplista Bettiana Díaz, aseguró entonces que el portaaviones permanecería en aguas internacionales y caracterizó la actividad como “intercambio académico” más que ejercicio militar, una definición que dejó “ambigua” la necesidad de autorización parlamentaria, según el acta de aquella sesión.

El despliegue Mares del Sur 2026 forma parte de los ejercicios militares que el Comando Sur estadounidense desarrolla con nueve países latinoamericanos. El USS Nimitz, el portaaviones en servicio activo más antiguo de la flota estadounidense, zarpó el 7 de marzo desde su base de Bremerton en el estado de Washington y concluirá su travesía el 20 de junio al arribar a la costa atlántica de Estados Unidos para iniciar los trámites de su desactivación definitiva. La gira incluye además Mares del Sur 2026, un componente complementario al ejercicio Daga Atlántica que se realiza en territorio argentino entre el 21 de abril y el 12 de junio con la participación de unos 70 efectivos estadounidenses, incluidos Boinas Verdes y Navy SEALs, junto a 150 efectivos argentinos.