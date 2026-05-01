Falklands, Asamblea Legislativa sin preocupación por las palabras de Trump

El presidente de la Asamblea Legislativa MLA Jack Ford anticipó que una delegación de las Islas concurrirá a las reuniones del C24 en junio

Las declaraciones del presidente Donald Trump a fines de abril sobre posibles opciones de ‘castigos’ a miembros de la OTAN por no acompañarlo en la Guerra contra Irán, y en el caso particular de Gran Bretaña retirar el respaldo a Londres de su reclamo sobre la soberanía de las Islas Falkland, dispararon un revuelo mayor en la prensa británica, y una catarata de especulaciones en medios argentinos.

Pero según la última edición del semanario de Falklands, Penguin News, los integrantes de la Asamblea Legislativa de las Islas, órgano electivo y de hecho gobierno autónomo, no se sintieron amedrentados, preocupados o temerosos por el incidente que generaron las palabras de Trump, quien como es notorio mantiene ríspidas relaciones con el gobierno y primer ministro británicos, Keir Starmer, pero excelentes y solo admiración para la monarquía británica y el talento del Rey Carlos III.

En efecto el presidente de la Asamblea Legislativa MLA Jack Ford minimizó el famoso ayuda memoria que supuestamente se filtró del Pentágono, (difícil tal cosas sucedan en la era Trump, quien es maestro en el manejo de noticias, ciertas y/o falsas), y en el cual se cuestionaba si Estados Unidos seguiría con su apoyo a la soberanía británica de las Falklands.

MLA Ford dijo que los legisladores de las Islas no se sintieron preocupados por la noticia, y que “las filtraciones no dieron razón para preocuparse”

Agregó que sí seguirán monitoreando el tema pero que se trata en definitiva de una ‘filtración menor’

“Tenemos plena confianza en el sostenido apoyo del Reino Unido a nuestro permanente derecho a la auto determinación y a nuestra defensa”

Es más continuó, la Asamblea siempre está atenta a toda mención de las Falklands internacionalmente, y son evidentes los esfuerzos de la oficina de las Islas en Londres en materia de diplomacia pública y contactos.

Cuando se insistió si hubo contactos con el gobierno británico por la famosa filtración, MLA Ford dijo que los contactos son “regulares y en comunicación con los diversos órganos del gobierno británico, ya sea a través de Casa de Gobierno en Stanley (Gobernación), así como con legisladores, con ministros, pero también con todo el espectro político”.

“Tenemos muy buenas relaciones con el gobierno y con todo el espectro político”.

MLA Ford no escatimó palabras, “nuestra confianza es total, se pudo escuchar al vocero del Prime Ministro afirmar claramente que la soberanía de las Islas reposa sobre el Reino Unido y en el derecho del pueblo de las Falklands a la libre determinación, por encima de todo”.

Esta ha sido la política de las distintas administraciones, firme y muy clara, y seguirá en esos términos.

En efecto el ministro del Foreign Office para Territorios de Ultramar, Stephen Doughty MP fue contundente en redes sociales y ante el Parlamento, “el compromiso con las Falklands por su soberanía, defensa y derecho a la autodeterminación es total y siempre estará al frente de todo”.

La canciller Ivette Cooper por su parte agregó que el compromiso para con las Falklands es “inquebrantable”

De todos modos MLA Ford sostuvo, “queremos reasegurar a la comunidad que la Asamblea Legislativa no está preocupada por este asunto, a pesar de su origen,..” y además adelantó que “una delegación de las Falklands estará presente en las reuniones de descolonización del C24 en Naciones Unidas, en junio.

“Se trata de un acontecimiento anual al cual hemos asistido por un tiempo increíble, y continuaremos a concurrir, haciendo lobby con esos miembros del C24 que nos responden y también apoyan nuestro derecho a la autodeterminación”.