El Pentágono sella acuerdos de inteligencia artificial con siete gigantes tecnológicos

El Pentágono señaló que estas alianzas “aceleran la transformación hacia el establecimiento de unas Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con la IA como centro de su forma de combatir”

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la firma de acuerdos con siete empresas tecnológicas líderes para integrar herramientas de inteligencia artificial (IA) en entornos operativos clasificados. Los contratos, que incluyen a SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services, buscan consolidar el liderazgo tecnológico militar de Washington.

El Pentágono señaló en un comunicado que estas alianzas “aceleran la transformación hacia el establecimiento de unas Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con la IA como centro de su forma de combatir”. La integración, detalló el Departamento, agilizará la síntesis de datos y potenciará la toma de decisiones tácticas en escenarios operativos complejos.

La urgencia del Pentágono por incorporar estos sistemas coincide con el reciente conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán —actualmente en tregua indefinida y con negociaciones estancadas— y la operación militar para capturar al mandatario venezolano Nicolás Maduro en enero pasado.

En dichos escenarios operativos se utilizaron modelos de Anthropic. Sin embargo, a principios de año el Pentágono rompió lazos con la firma tecnológica luego de que esta intentara imponer cláusulas para evitar el uso de su tecnología en vigilancia masiva o armas letales autónomas.

La salida de Anthropic aceleró la firma de nuevos convenios con competidores. Aunque firmas como OpenAI y SpaceX ya contaban con pactos preliminares para el uso lícito de sus modelos, los nuevos acuerdos representan un paso definitivo hacia su integración en operaciones militares de rutina.

Por su parte, la inclusión de Google generó tensiones tras conocerse el martes pasado que permitiría al Ejército utilizar sus herramientas, lo que desató protestas internas de más de 600 empleados exigiendo a la directiva vetar los contratos militares.

Analistas destacan que estos pactos evidencian un claro acercamiento entre Silicon Valley y la Administración de Donald Trump, consolidando la visión compartida de que el liderazgo estadounidense en IA es indispensable para la seguridad nacional.

EFE