El Brent toca los 126 dólares ante un plan militar estadounidense que prevé golpes “cortos y poderosos” en Irán

La Agencia Internacional de Energía calificó la situación como “la mayor disrupción de suministro registrada en la historia”

El precio del crudo Brent tocó este jueves los 126,41 dólares por barril, su nivel más alto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, después de que el portal Axios informara que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) prepara un plan militar contemplando una oleada de ataques “cortos y poderosos” sobre infraestructura iraní para forzar a Teherán a retomar las negociaciones. La cotización se moderó posteriormente hasta cerrar cerca de 114 dólares, una caída atribuida en parte al vencimiento del contrato de futuros de junio, pero el referente europeo acumula un alza superior al 60% desde el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero.

El presidente Donald Trump recibirá este jueves un informe del almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, sobre las alternativas militares disponibles para romper el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo se ha desplomado a apenas el 4% de sus niveles habituales, según estimaciones de Goldman Sachs. La sesión incluirá también un balance del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes y dos planes alternativos: uno orientado a una serie de ataques de corta duración pero gran impacto contra infraestructuras estratégicas, y otro centrado en la toma parcial del estrecho para reabrirlo al comercio, lo que requeriría desplegar tropas en tierra.

La perspectiva de una escalada amplificó la presión sobre los mercados. La Agencia Internacional de Energía calificó la situación como “la mayor disrupción de suministro registrada en la historia”. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los 4,30 dólares por galón, también el más alto en cuatro años, según AAA. En el Reino Unido, los precios del combustible acumulan una subida de 24 peniques por litro desde el inicio del conflicto, según el grupo automovilístico RAC. La portavoz de inversiones Susannah Streeter, del Wealth Club, advirtió que los costos podrían “trasladarse a las cadenas de suministro y elevar el precio de los bienes cotidianos hasta el próximo año”.

Trump rechazó esta semana una propuesta iraní para reabrir el Estrecho de Ormuz sin condicionarla a un acuerdo nuclear amplio, y publicó en su red Truth Social un mensaje en el que afirma que Teherán “no puede tener un arma nuclear” y que “más vale que se pongan listos pronto”. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei —hijo del fallecido Ali Jamenei—, declaró este jueves que la República Islámica protegerá sus “capacidades nucleares y misilísticas” como activos nacionales y que asegurará la libre navegación del estrecho frente a “los abusos del enemigo”. El comandante de la Guardia Revolucionaria, Seyed Majid Mousavi, advirtió que cualquier nueva ofensiva estadounidense recibirá una respuesta “rápida y dolorosa”.

El conflicto, que el viernes cumplirá dos meses, ha alterado significativamente el panorama energético global. Las exportaciones iraníes están bloqueadas y los productos derivados, especialmente el diésel y la urea utilizada en fertilizantes, registran subas pronunciadas que amenazan con encarecer los alimentos en la segunda mitad del año. Goldman Sachs y otras casas de inversión advierten que el petróleo podría escalar a 140 o 150 dólares por barril si la disrupción se prolonga.