La Eurocámara urge a mantener las sanciones a Venezuela hasta que haya avances democráticos verificables

El detonante directo de la resolución fue la decisión de Delcy Rodríguez, anunciada el 23 de abril, de poner fin a la Ley de Amnistía

El Parlamento Europeo aprobó este jueves por amplia mayoría una resolución que insta al Consejo de la Unión Europea a no levantar las sanciones impuestas a los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela hasta que el país adopte “medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia”. El texto, impulsado por el Partido Popular Europeo, contó con 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones, y fue respaldado incluso por el grupo de los Socialistas y Demócratas pese a las divergencias internas en torno a la estrategia hacia el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Entre las condiciones que la Eurocámara establece para el levantamiento de sanciones figuran la liberación incondicional de todos los presos políticos, la retirada y anulación de los cargos por motivos políticos contra la oposición democrática y el establecimiento de una hoja de ruta creíble para la celebración de elecciones libres y justas. Los eurodiputados lamentan que aún haya al menos 470 personas detenidas arbitrariamente en condiciones inhumanas y reclaman la reforma de las instituciones judiciales, policiales y electorales del país, así como el cierre de las instalaciones utilizadas para la detención arbitraria, los malos tratos y la tortura.

El detonante directo de la resolución fue la decisión de Delcy Rodríguez, anunciada el 23 de abril, de poner fin a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que la Asamblea Nacional venezolana había aprobado el 19 de febrero. La Eurocámara denuncia que la “derogación prematura, su alcance limitado, la falta de supervisión independiente y su aplicación discriminatoria” no permitieron sentar las bases para la reconciliación política. La resolución también subraya que “la ley de amnistía no debe aplicarse en ningún caso para proteger a los responsables de violaciones de los derechos humanos, a quienes se les debe exigir plena responsabilidad”.

La votación complica los planes del Gobierno español, que ha propuesto el levantamiento gradual de las sanciones contra Rodríguez y la ha invitado a la Cumbre Iberoamericana prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid. Rodríguez está sujeta desde 2018 a sanciones de la UE que le impiden ingresar en territorio europeo, salvo excepciones puntuales. La eurodiputada del PP y secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, defendió la resolución y criticó que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, haya promovido la flexibilización del régimen sanciones. “Quien blanquea tiranos no debe sentarse a la mesa de Europa”, afirmó Montserrat.

Las enmiendas presentadas por los socialdemócratas y los Verdes para incluir una condena explícita a la “injerencia militar” de Estados Unidos en Venezuela y un levantamiento gradual de las sanciones europeas no obtuvieron mayoría. El PSOE explicó en un comunicado que votó a favor del texto final pese a que sus enmiendas no fueron aprobadas, al considerar que la resolución incluye un “llamamiento firme al respeto del derecho internacional”. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, había propuesto en febrero levantar las sanciones contra Rodríguez, en línea con la posición española, sin que el Consejo haya tomado una decisión al respecto.