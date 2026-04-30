El déficit fiscal de Brasil sube al 9,41% del PIB en medio de la desaceleración económica y el año electoral

La economía brasileña creció un 2,3% en 2025, por debajo del 3,4% registrado en 2024, y el propio Banco Central proyecta una nueva desaceleración al 1,6% para el presente año

El déficit nominal de las cuentas públicas de Brasil alcanzó el 9,41% del producto interior bruto en los doce meses hasta marzo de 2026, casi un punto porcentual más que en el período anterior, según datos publicados este jueves por el Banco Central. El saldo negativo del conjunto de las administraciones —gobierno central, estados y municipios— se situó en 1,21 billones de reales, equivalentes a unos 244.000 millones de dólares, en lo que constituye uno de los registros más elevados de los últimos años para la mayor economía de América Latina.

El déficit primario, que excluye el pago de intereses y es la principal referencia de los mercados y organismos multilaterales para medir el esfuerzo fiscal, alcanzó los 137.000 millones de reales (unos 27.000 millones de dólares) en el mismo período, equivalente al 1,06% del PIB y 0,65 puntos porcentuales superior al dato de febrero. El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva había comprometido con el FMI una meta de déficit primario del 0% para 2026, en el marco de un marco fiscal de mediano plazo aprobado en 2023. El cumplimiento de ese objetivo luce lejano a medida que avanza el año electoral.

La deuda pública bruta, que incluye a todas las administraciones, empeoró también en el período, al aumentar 0,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior para ubicarse en el 80,1% del PIB. El Banco Mundial proyecta que la relación deuda/PIB brasileña podría escalar al 95% en 2026, un nivel excepcionalmente elevado para una economía emergente. El estado de las cuentas fiscales tiene incidencia directa sobre las decisiones de política monetaria: el Banco Central redujo el miércoles la tasa Selic en 0,25 puntos porcentuales hasta el 14,50% anual, aunque el sector privado considera ese nivel todavía excesivamente alto y un obstáculo para la expansión del crédito y la inversión.

La economía brasileña creció un 2,3% en 2025, por debajo del 3,4% registrado en 2024, y el propio Banco Central proyecta una nueva desaceleración al 1,6% para el presente año, en un contexto de tipos de interés elevados, menor demanda interna y un entorno externo más complejo marcado por la guerra en Oriente Medio y las tensiones arancelarias con Estados Unidos.

El deterioro de las cuentas públicas adquiere una dimensión política significativa a seis meses de las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula buscará la reelección frente al senador derechista Flávio Bolsonaro. La gestión económica del Gobierno ha ampliado los programas sociales financiados con aumentos de impuestos sobre los más ricos, una estrategia que la oposición critica como generadora de desequilibrios fiscales insostenibles. Bolsonaro ha reclamado un ajuste fiscal estructural y ha convertido el nivel de endeudamiento y el gasto público en uno de los ejes de su campaña.