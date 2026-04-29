El candidato de Lula al STF defiende limitar el poder de los jueces en audiencia ante el Senado brasileño

La votación adquiere relevancia política a cinco meses de las elecciones generales de octubre, en las que Lula buscará la reelección

Jorge Messias, candidato del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar la vacante del Supremo Tribunal Federal (STF), defendió este miércoles ante el Senado la necesidad de limitar el poder de los jueces, en un intento por ampliar los apoyos a su candidatura en una votación que se anticipa cerrada. El abogado general de la Unión compareció ante la Comisión de Constitución y Justicia, donde realizó gestos explícitos hacia la oposición de derecha bolsonarista, particularmente crítica con la actuación reciente del máximo tribunal del país.

“Las reglas definen las prerrogativas del juez, tanto por lo que puede como por lo que no puede hacer”, afirmó Messias durante su exposición, en la que expresó “extrema preocupación” por el llamado activismo judicial. El candidato abogó por un “ejercicio autocontenido” de las facultades del tribunal y un “comportamiento no expansionista” que preserve la “armonía” entre los poderes, en respuesta a las crecientes críticas sobre la intervención del Supremo en materias legislativas. Subrayó además que los magistrados deben ser un “modelo de integridad”, una referencia implícita a la crisis de credibilidad que enfrenta el tribunal por la asociación de varios de sus integrantes con el caso del Banco Máster, considerado el mayor escándalo de corrupción en curso en Brasil. El propietario del banco, Daniel Vorcaro, investigado por un fraude multimillonario, contrató al despacho de abogados de la esposa de un magistrado, mientras uno de sus fondos invirtió en un hotel perteneciente a otro juez. “La percepción pública de que los magistrados se resisten a la autocrítica tiende a presionar a la institución”, afirmó Messias.

El abogado general también destacó su fe evangélica, una de sus principales bazas en un Senado con fuerte presencia de pastores y legisladores de orientación religiosa. Sostuvo que sus “valores espirituales” lo acompañarán en el ejercicio del cargo si es confirmado. Sobre el aborto, prohibido por la legislación brasileña salvo en supuestos excepcionales, recordó que la Constitución consagra la inviolabilidad del derecho a la vida y que principios como ese “orientan” la interpretación de las normas por parte de los jueces. El Supremo discute desde hace años la legalización del aborto y actualmente cuenta con dos votos a favor de despenalizarlo en una causa abierta.

Tras la audiencia ante la comisión, la nominación deberá obtener al menos 41 votos en el pleno del Senado, en una votación cuya fecha aún no fue fijada. Messias, de 45 años, abogado de carrera de la Abogacía General de la Unión y exsubjefe de la Casa Civil, es el tercer candidato propuesto por Lula al Supremo desde el inicio de su tercer mandato en 2023, y el que mayor resistencia ha encontrado. Su nombramiento, anunciado el 20 de noviembre de 2025, fue formalmente remitido al Senado recién el 1 de abril, tras meses de tensiones con el presidente de la cámara, Davi Alcolumbre, quien había impulsado la candidatura del senador Rodrigo Pacheco.

La votación adquiere relevancia política a cinco meses de las elecciones generales de octubre, en las que Lula buscará la reelección. La ultraderecha, encabezada por sectores cercanos al expresidente Jair Bolsonaro, intenta bloquear la designación para infligir un golpe simbólico al gobierno, mientras el oficialismo moviliza apoyos de última hora: el ministro de Desarrollo Social Wellington Dias retomará temporalmente su banca de senador para participar en la votación. Messias reemplazaría en el cargo al exministro Luís Roberto Barroso, quien se retiró del tribunal el año pasado.