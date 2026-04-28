Expresidente Lacalle Pou: “No me voy a morir sin ver que Paraguay tenga una salida al mar en Uruguay”

Lacalle Pou reveló que ya hay inversores privados explorando posibles emplazamientos para la obra

El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou (2020-2025) reactivó este martes el debate sobre la construcción de un puerto en territorio uruguayo destinado a dar salida marítima a Paraguay, durante un acto en la ciudad paraguaya de Santa Rita, departamento de Alto Paraná. “No me voy a morir sin ver realmente que Paraguay tenga una salida al mar en Uruguay. Yo soy un convencido de que tenemos que avanzar en eso”, afirmó el exmandatario en el conversatorio organizado por los diez años de alianza entre la empresa local Sul América Insumos Agrícolas y la uruguaya Proquimir.

Lacalle Pou reveló que ya hay inversores privados explorando posibles emplazamientos para la obra. “Sé que tienen otros lugares para su logística, pero si uno ve el mapa de la región, Uruguay naturalmente debería ser la salida al mar de Paraguay, y eso dejaría a los paraguayos con una tranquilidad enorme”, agregó. El presidente paraguayo, Santiago Peña, respaldó el llamado en el mismo acto: “Uruguay es ciertamente nuestra salida al mar”, dijo, sin entrar en mayores detalles operativos.

El proyecto tiene antecedentes concretos. Durante la presidencia de Lacalle Pou, ambos gobiernos suscribieron en agosto de 2023 un entendimiento para avanzar en la construcción de un puerto en el departamento uruguayo de Soriano, con una inversión estimada de 300 millones de dólares en dos etapas. El plan se inscribió en una iniciativa más amplia que el entonces presidente paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023) había puesto en marcha en 2022, orientada a explorar una “presencia con soberanía” en la costa atlántica para acceder al mercado mundial. Sin embargo, el avance de la obra no se ha anunciado oficialmente y el actual gobierno uruguayo de Yamandú Orsi, en funciones desde marzo de 2025, no ha emitido pronunciamientos públicos sobre el estado de la propuesta.

Para Paraguay, el acceso al océano es una cuestión estratégica de larga data. Como nación mediterránea, traslada actualmente el 100% de su carga internacional a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, un corredor fluvial de más de 3.400 kilómetros que conecta a Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay y desemboca en el río de la Plata. Esa dependencia ha generado fricciones recurrentes con Argentina por el cobro de peajes en el tramo argentino de la vía y por las condiciones de navegación, incluida una disputa abierta hace dos años por aranceles que llegó al Comité Intergubernamental de la Hidrovía.

El comercio exterior paraguayo alcanzó en 2025 un total de 16.720,3 millones de dólares en exportaciones a 148 destinos, un 5,8% más que el año anterior, según el último reporte del Banco Central de Paraguay. Los principales rubros son la soja, la carne vacuna y la energía eléctrica generada por la represa binacional de Itaipú. La construcción de un puerto paraguayo en costas uruguayas implicaría una alternativa logística que reduciría la dependencia de la Hidrovía y otorgaría a Asunción mayor margen de negociación frente a sus vecinos. La empresaria uruguaya Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete argentino Manuel Adorni, no figura entre los inversores mencionados públicamente en el proyecto.

Lacalle Pou, líder del Partido Nacional uruguayo, mantiene una agenda activa en el sector privado y en foros regionales tras finalizar su mandato en marzo de 2025. Su presencia en Alto Paraná se enmarca en una serie de visitas a empresarios y autoridades del Mercosur en torno a la integración logística regional, una de las banderas que sostuvo durante su presidencia.