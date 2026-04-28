Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP en plena crisis energética por la guerra con Irán

Emiratos Árabes Unidos era el tercer mayor productor de la OPEP, detrás de Arabia Saudita e Irak, con una producción de 3,4 millones de barriles diarios antes del conflicto con Irán

Emiratos Árabes Unidos anunció este martes su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la alianza ampliada OPEP+, en una decisión que tomará efecto el 1° de mayo y que constituye uno de los golpes más significativos al cártel petrolero en sus más de seis décadas de existencia. El anuncio se produce en medio de la mayor crisis energética en años, derivada del cierre del Estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos e Irán iniciada el 28 de febrero, y en vísperas de la reunión que la OPEP celebrará este miércoles en Viena.

El ministro de Energía e Infraestructura emiratí, Suhail al-Mazrouei, comunicó la decisión a través de un comunicado difundido por la agencia oficial WAM y posteriormente la confirmó en entrevistas con medios internacionales. “Es una decisión política, tomada tras un análisis minucioso de las políticas actuales y futuras relacionadas con el nivel de producción”, afirmó. Consultado sobre si Riad había sido consultado previamente, Al-Mazrouei respondió que la decisión no se planteó a ningún otro país.

Emiratos Árabes Unidos era el tercer mayor productor de la OPEP, detrás de Arabia Saudita e Irak, con una producción de 3,4 millones de barriles diarios antes del conflicto con Irán. El país se incorporó al cártel en 1967 como emirato de Abu Dhabi, antes de la formación del Estado federal en 1971. La salida, que sigue a la de Qatar en 2019, Ecuador en 2020 y Angola en 2023, deja al bloque con once miembros y aleja del marco común a uno de sus integrantes con mayor potencial de crecimiento de capacidad.

La decisión refleja años de fricciones acumuladas. Abu Dhabi venía presionando por cuotas de producción más altas, en línea con su objetivo declarado de alcanzar los 5 millones de barriles diarios de capacidad para 2027, mientras Arabia Saudita —líder de facto del bloque y vinculada al control disciplinado de la oferta— resistía ese impulso. Las tensiones bilaterales se extendieron en los últimos años a la competencia por inversiones extranjeras, al colapso de la coalición militar conjunta en Yemen a fines del año pasado y a posicionamientos divergentes en el Mar Rojo. El asesor diplomático del presidente emiratí, Anwar Gargash, criticó esta semana que la respuesta del Consejo de Cooperación del Golfo a los ataques iraníes durante la guerra fue “la más débil históricamente”.

El impacto inmediato sobre el mercado del crudo fue moderado, ya que la oferta global está condicionada por el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundiales. El Brent cotizaba este martes por encima de los 111 dólares por barril, más de un 50% por encima de los precios previos a la guerra. Según la Agencia Internacional de la Energía, la producción de la OPEP se desplomó en marzo un 27%, hasta 20,79 millones de barriles diarios, la mayor caída registrada por el bloque en décadas.

La salida representa también un triunfo simbólico para el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha acusado al cártel de “estafar al mundo” mediante precios artificialmente altos y ha vinculado el respaldo militar de Estados Unidos a los países del Golfo con la disposición de estos a moderar el crudo. Analistas de la consultora Rystad Energy advirtieron que “una OPEP estructuralmente más débil, con menor capacidad de reserva concentrada dentro del grupo, encontrará crecientes dificultades para calibrar la oferta y estabilizar los precios”. El consultor Robin Mills, de Qamar Energy, sostuvo a CNN que la salida emiratí podría incentivar a otros productores como Kazajistán a seguir el mismo camino.