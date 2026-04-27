Renuncia un secretario del Ministerio de Economía argentino tras revelarse siete propiedades sin declarar en Miami

La investigación identificó a las empresas Genova LLC y Waki LLC como las sociedades utilizadas para adquirir las propiedades, situadas en el condado de Palm Beach y en Miami

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, aceptó este domingo la renuncia del secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, tras una investigación periodística que reveló que el funcionario omitió declarar ante el fisco argentino siete departamentos en el estado de Florida, Estados Unidos, adquiridos a través de dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware. Frugoni, quien llevaba apenas cuatro meses en el cargo, enfrenta ahora una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes.

La investigación, difundida por el canal A24, identificó las sociedades Genova LLC y Waki LLC como vehículos utilizados para la adquisición de los inmuebles, ubicados en el condado de Palm Beach y en Miami. Los departamentos, con valores estimados de entre 150.000 y 216.000 dólares cada uno, no figuraban en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Tampoco habían sido informadas dos sociedades comerciales vinculadas al funcionario. Consultado por los medios, Frugoni reconoció los hechos: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué”, declaró, y aclaró que ya abonaba impuestos por esas propiedades en Estados Unidos.

La admisión no detuvo la presión pública y judicial. Según fuentes del Ministerio de Economía, la decisión de aceptar la renuncia fue tomada directamente por Caputo. “Fue un despido”, confirmó una fuente gubernamental citada por La Nación. Frugoni será reemplazado por Fernando Herrmann, actual secretario de Transporte, mientras que Mariano Plencovich, hasta ahora subsecretario de Transporte Automotor, asumirá esa cartera.

El caso se inserta en un contexto de cuestionamientos simultáneos a la transparencia patrimonial dentro del gobierno de Javier Milei. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación judicial separada a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por la compra de dos departamentos en Buenos Aires y una vivienda en un country bonaerense mediante hipotecas privadas, operaciones que tampoco estaban incluidas en sus declaraciones juradas. Por su parte, el titular de ARCA, Andrés Vázquez, fue objeto de un pedido de indagatoria por la presunta omisión maliciosa de tres propiedades en Miami valuadas en más de dos millones de dólares. La Oficina de Integridad Pública porteña ya había sancionado a Frugoni en ocasiones anteriores por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas, lo que incluso derivó en su inhabilitación temporal para postularse a cargos públicos en la Ciudad de Buenos Aires.

La acumulación de escándalos patrimoniales se produce en la antesala de la comparecencia del jefe de Gabinete Adorni ante la Cámara de Diputados el miércoles, en lo que se anticipa como una sesión informativa de alto voltaje político, con Milei presente en el recinto.