Plataforma brasileña cruzará datos socioambientales ante la normativa de deforestación de la UE

Se prevé que el EUDR adquiera mayor relevancia en los próximos años, ante el acercamiento comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Una nueva plataforma digital brasileña comenzó a operar este lunes con el objetivo de cruzar datos socioambientales y facilitar el rastreo de cadenas de commodities vinculadas a deforestación, conflictos por tierra y otras violaciones en el campo.

La Plataforma Socioambiental, desarrollada por el Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), reúne información de distintas fuentes y permite visualizar datos por municipios y estados. La herramienta está dirigida a empresas, gobiernos, investigadores, sociedad civil y actores públicos que necesitan evaluar impactos locales asociados a la producción agropecuaria.

El sistema monitorea cadenas de soja, café, cacao, palma, caucho y productos de origen bovino, sectores incluidos entre los productos alcanzados por el Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación, conocido como EUDR.

La normativa europea exige que operadores y comerciantes que coloquen determinados productos en el mercado de la UE —o los exporten desde el bloque— puedan demostrar que no provienen de tierras recientemente deforestadas ni contribuyeron a la degradación forestal. Según el calendario de la Comisión Europea, las obligaciones comenzarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para operadores grandes y medianos, y el 30 de junio de 2027 para micro y pequeñas empresas.

Se prevé que el EUDR adquiera mayor relevancia en los próximos años, ante el acercamiento comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

De acuerdo con el ISPN, la plataforma está basada en bancos de datos de 15 entidades nacionales e internacionales vinculadas a derechos humanos, medio ambiente y sociedad civil. La información cubre el período a partir de 2002 y podrá ser actualizada anualmente, con la incorporación gradual de nuevas bases.

Los cruces de información permiten analizar disputas por agua y tierra, trabajo esclavo, violencia rural, contaminación ambiental y uso de recursos hídricos. La base sobre conflictos sociales proviene de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

El ISPN sostuvo que el sistema busca ampliar la transparencia sobre el avance de la producción de commodities y su relación con conflictos socioambientales. En su presentación, el instituto afirmó que la plataforma “permite visualizar, de forma segmentada, por estados y municipios, la relación directa entre el avance de la producción de commodities y los conflictos socioambientales”.

La herramienta también permite identificar irregularidades fundiarias, entre ellas la llamada “grilagem verde”, una práctica en la que áreas conservadas ocupadas por comunidades tradicionales son declaradas como reserva legal de grandes propiedades dentro del Cadastro Ambiental Rural, un registro de carácter declaratorio.

La plataforma será presentada el martes a representantes de las embajadas de Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca en un encuentro presencial. Otros países participarán de forma remota.