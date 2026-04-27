Falklands, Legislativo impulsa y demanda ‘contenido local’ de industria petrolera

La moción presentada por MLA Roger Spink plantea un plazo de seis meses para que petroleras y administración del gobierno informen sobre contratistas

Este jueves 30 de abril la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland estará celebrando una sesión, abierta al público, en la cual se abordarán temas relativos a la industria petrolera, en especial el de la prioridad en la contratación de empresas e individuos locales, (‘contenido local’) para el emprendimiento mayor que espera despachar los primeros embarques de hidrocarburos en 2028.

La moción No. 10/26, motivadora del debate, y solicitud ante la Administración del Gobierno de las Islas, ha sido elevada por el Legislador MLA Roger Spink y se tratará el jueves a partir de las 09:00 horas en las Cámaras de la Justicia y de la propia Asamblea.

En la presentación de MLA Spink dirá que, la Asamblea Legislativa se dirige a la Administradora Ejecutiva del gobierno de las Islas y solicita que en el plazo de seis meses, presente ante el Legislativo su propuesta para el denominado ‘contenido local’ de la producción de hidrocarburos off-shore y de las empresas petroleras con licencias de producción, con sus respectivos contratistas de primera línea, de forma de poder priorizar a Isleños y empresas registradas en Falklands, (con una mayoría de accionistas residentes ordinarios en las Falklands), para el suministro de bienes y servicios, con el propósito de promover y fomentar el desarrollo de empresas locales, en apoyo del sector petrolero montándose.

Con ese fin se solicita,

a) qué obligaciones existen o expectativas se pueden esperar para,

(i) Facilitar la capacidad local de construcción y desarrollo

(ii) Promover la competencia leal, y

(iii) Alentar el desarrollo de industrias relacionadas para sostener el desarrollo social y económico de las Islas Falkland para beneficio de las futuras generaciones, y al respecto,

(b) Cómo estas serán monitoreadas;

(c) Cómo serán implementadas y exigibles;

(d) Si existen planes para legislar en esta materia, (y si no, por qué no);

(e) Cualesquiera otra información que se considere relevante y relativo a este tema.

Finalmente la sesión abordara el informe del Consejo Ejecutivo del 28 de abril; informes sobre áreas de responsabilidad de los legisladores Jack Ford y Dean Dent, y en materia estrictamente legislativa, dentro de la Ley del 2026, la Enmienda sobre Minerales Offshore y en Petróleo Offshore, Fondo Especial resultado del Impacto Medioambiental y Compensaciones por descarbonización.