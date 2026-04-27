El jefe de Gabinete argentino comparecerá en Diputados con cuestionamientos por su patrimonio y la economía

Adorni, exvocero presidencial promovido al cargo por Javier Milei a comienzos de año, se encuentra en el centro de una investigación a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, comparecerá este miércoles 29 de abril ante la Cámara de Diputados en su primer informe de gestión, en una sesión que se anticipa tensa por la investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito y por el deterioro reciente de los principales indicadores económicos. La oposición ha presentado más de 4.800 preguntas y trabaja en una estrategia coordinada para evitar provocaciones que puedan habilitar al funcionario a retirarse antes de tiempo, como ya ocurrió con su antecesor Guillermo Francos en el Senado.

Adorni, exvocero presidencial promovido al cargo por Javier Milei a comienzos de año, se encuentra en el centro de una investigación a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. La causa indaga la compra de dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires y una vivienda en un country bonaerense, financiados a fines de 2025 mediante hipotecas privadas otorgadas por particulares y, en algunos casos, no incluidos en sus declaraciones juradas patrimoniales. La justicia también investiga viajes a Punta Cana, Cancún, Aruba y Nueva York, presuntamente abonados en efectivo, así como el uso de un avión privado para un traslado a Punta del Este. El juez Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del funcionario, su esposa Bettina Angeletti y una firma vinculada a ambos. Según los planes filtrados a la prensa argentina, Adorni evitaría responder preguntas patrimoniales argumentando que se trata de “un tema de la justicia”.

La sesión está estructurada en una exposición inicial de una hora, seguida de cuatro horas de preguntas distribuidas entre los bloques —desde los más pequeños hasta el oficialismo y Unión por la Patria— y respuestas en tandas de veinte minutos, lo que extenderá el debate cerca de seis horas. Bloques como el peronismo, el radicalismo crítico, Provincias Unidas, el socialismo, la Coalición Cívica y la izquierda acordaron limitar el número de oradores y enfocar la moderación, conscientes de que el oficialismo “se mueve mejor en el caos”, según un legislador del centro político. La Casa Rosada prepara una fuerte señal política: Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, asistirán al recinto junto a varios ministros en respaldo a Adorni.

La oposición buscará ampliar el cuestionamiento al frente económico. La inflación de marzo fue del 3,4%, con un acumulado superior al 9% en el primer trimestre, frente a un Presupuesto 2026 que proyecta el 10,1% anual para todo el año. El Estimador Mensual de Actividad Económica del Indec registró una caída del 2,6% intermensual y del 2,1% interanual, con la industria y el comercio entre los sectores más golpeados. Un informe del Instituto Argentina Grande, basado en datos del Banco Central, contabilizó en febrero 4,8 millones de personas con deudas impagas por más de tres meses, un 45% más que dos años atrás.