Primer ministro electo de Hungría denuncia que oligarcas vinculados a Orbán transfieren fondos a Uruguay y otros destinos

El próximo jefe de gobierno subrayó que las transferencias se dirigen a jurisdicciones “desde las que la extradición no es actualmente posible”

El primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, denunció este sábado que “oligarcas vinculados” al saliente Viktor Orbán están transfiriendo “decenas de miles de millones” de forintos a Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y “otros países lejanos”, en lo que describió como una operación coordinada para sacar capitales del país antes del traspaso de gobierno previsto para el 9 de mayo.

En un mensaje difundido en su cuenta de X y en un video publicado en Facebook, Magyar afirmó tener conocimiento de que la Administración Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría (NAV), basándose en reportes bancarios, “ha suspendido varias transferencias de alto valor” vinculadas al círculo de Antal Rogán, ministro del Gabinete del Primer Ministro y figura central del aparato de comunicación e inteligencia del gobierno saliente, “ante la sospecha de blanqueo de capitales”. El líder de Tisza exigió a la dirección de la NAV “congelar de inmediato esos fondos robados” y reclamó a la Fiscalía General y a la Policía Nacional “detener a los criminales que han causado daños por miles de miles de millones de forintos al pueblo húngaro”.

Orbán-linked oligarchs are transferring tens of billions of forints to the United Arab Emirates, the United States, Uruguay, and other distant countries.



I am aware that Hungary’s National Tax and Customs Administration (NAV), based on reports from banks, has suspended several… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 25, 2026

El próximo jefe de gobierno subrayó que las transferencias se dirigen a jurisdicciones “desde las que la extradición no es actualmente posible”, una caracterización que en el caso uruguayo refiere a la ausencia de un tratado bilateral específico con Hungría, aunque ambos países son parte de convenios multilaterales contra el lavado de activos. Magyar también denunció la venta de activos mediáticos a precios “por debajo del mercado”, con mención específica del canal TV2 y de Lounge Event Kft., empresa vinculada a Rogán. Advirtió a inversores nacionales e internacionales que “se abstengan de adquirir activos vinculados a la mafia”, bajo riesgo de enfrentar acciones de la futura Oficina Nacional para la Recuperación y Protección de Activos.

Las denuncias se producen en un contexto político inédito. Orbán, derrotado el 12 de abril por una mayoría calificada de dos tercios obtenida por Tisza, anunció el sábado que no tomará su escaño parlamentario, decisión que le hace perder la inmunidad propia del cargo. Magyar mencionó además a la familia de Lőrinc Mészáros, multimillonario aliado del exprimer ministro, que tiene previsto viajar a Dubái en los próximos días, y dijo que “varias familias oligarcas influyentes ya han retirado a sus hijos de la escuela y están organizando personal de seguridad de confianza para su partida”.

Reportes de medios internacionales, entre ellos el portal de investigación VSquare y la cadena CNN, han documentado en los últimos días el uso de aviones privados para trasladar dinero en efectivo y objetos de valor a Oriente Medio, junto con transferencias a Singapur, Hong Kong y Arabia Saudí. Tisza obtuvo 141 escaños en la Asamblea Nacional de 199 miembros, frente a los 52 de Fidesz, lo que otorga al nuevo gobierno la mayoría necesaria para impulsar reformas constitucionales y judiciales que su líder ha anunciado como prioritarias.