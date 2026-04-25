La reacción política británica a la filtración del Pentágono: “la soberanía de las Falklands/Malvinas no está en discusión”

Un portavoz del primer ministro Keir Starmer declaró que la soberanía “recae en el Reino Unido” e invocó el derecho a la autodeterminación de los isleños

El gobierno del Reino Unido cerró filas este viernes en torno a su reclamo de soberanía sobre las Falklands/Malvinas, tras la difusión de un correo interno del Pentágono que contempla reconsiderar el apoyo diplomático estadounidense a Londres sobre el archipiélago como represalia por la negativa británica a sumarse a la ofensiva militar contra Irán. La respuesta institucional fue acompañada por un frente político que incluyó a oficialistas, opositores y al propio gobierno isleño, en un contexto marcado por la inminente visita del rey Carlos III a Estados Unidos.

Un portavoz del primer ministro Keir Starmer declaró que la soberanía “recae en el Reino Unido” e invocó el derecho a la autodeterminación de los isleños. “No podríamos ser más claros sobre la posición británica respecto a las islas”, afirmó, subrayando que esta postura ha sido expresada “de manera clara y consistente ante sucesivas administraciones estadounidenses” y que “nada va a cambiarla”. El gobierno de las Falklands/Malvinas, por su parte, emitió un comunicado manifestando su “plena confianza” en el compromiso de Londres de defender su derecho a la autodeterminación.

Las reacciones trascendieron al oficialismo. La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, calificó la postura estadounidense como “un absoluto disparate”, mientras el líder de Reform UK, Nigel Farage, sostuvo que la soberanía del archipiélago es “absolutamente innegociable” y anticipó que planteará el tema al presidente argentino Javier Milei cuando se reúna con él más adelante este año. El líder de los Liberales Demócratas, Ed Davey, volvió a pedir la cancelación de la visita de Estado del rey, prevista para el próximo lunes.

Un tono particularmente duro provino del almirante Lord West, excomandante de la fragata HMS Ardent durante la guerra de 1982. En declaraciones a BBC Radio 4, calificó la filtración de “bastante extraordinaria” y descalificó al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, por su “falta total de comprensión” sobre la OTAN. Lord West recordó que la única vez que se invocó el Artículo 5 del tratado fundacional de la alianza fue en defensa de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Un funcionario de la OTAN consultado al respecto recordó además que el tratado no prevé mecanismos de suspensión ni expulsión de sus miembros, en respuesta a la hipótesis de excluir a España de la alianza también contenida en el memorando filtrado.

Desde Buenos Aires, el canciller argentino Pablo Quirno reafirmó por la red social X los derechos soberanos de su país sobre las islas y reiteró la disposición a “reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva”. La Casa Blanca no había emitido comentarios oficiales sobre el memorando al cierre de esta edición. El hecho se produce apenas tres días antes de que Carlos III y la reina Camila inicien su visita de Estado a Estados Unidos, en lo que constituye un nuevo punto de tensión en una relación bilateral marcada en las últimas semanas por desencuentros diplomáticos y militares.