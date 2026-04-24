Petro viaja a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez tras el encuentro fallido de Cúcuta

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá este viernes al mediodía en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que constituye el primer encuentro oficial entre un jefe de Estado y la mandataria venezolana desde que asumió el cargo el 5 de enero, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el 3 de enero de este año.

La reunión se concreta un mes después de un intento fallido en Cúcuta, del lado colombiano de la frontera, cancelado a última hora por decisión de Caracas, que invocó motivos de “fuerza mayor” mientras la prensa aguardaba en el paso fronterizo. La cita fue confirmada la noche del jueves por Miraflores, luego de que delegaciones técnicas de ambos países iniciaran conversaciones esa misma mañana. Petro lo adelantó en un viaje a España la semana pasada con una frase que se hizo pública: “Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas.”

El mandatario colombiano anticipó que la agenda se centrará en la seguridad fronteriza. La frontera entre ambos países se extiende por más de 2.000 kilómetros, con especial atención puesta en la región selvática del Catatumbo, escenario de uno de los conflictos armados más intensos de Colombia, con presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las antiguas FARC, y sede de una de las mayores extensiones de cultivos de coca del país. “El tema es de seguridad y de un plan conjunto”, declaró Petro, quien propuso fortalecer la inteligencia binacional como pilar del esquema. “Si no hay inteligencia, las bombas caen donde no es”, advirtió.

Del lado venezolano, a finales de 2024 el entonces ministro del Interior, Diosdado Cabello, desplegó la Operación Relámpago del Catatumbo, que derivó en detenciones de alcaldes opositores, jueces y fiscales. Cabello vinculó entonces, sin aportar pruebas, a los expresidentes colombianos Iván Duque y Álvaro Uribe, junto con la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, con organizaciones criminales de la región.

Más allá de la seguridad, hay intereses económicos en juego. Colombia ha expresado interés en participar del negocio eléctrico venezolano —pieza clave para la reactivación petrolera que Washington impulsa tras la flexibilización de sanciones aprobada por la administración Trump— y ha insistido en la reapertura del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, en un contexto de caída acelerada de la producción doméstica de gas natural.

La delegación colombiana que se encuentra en Caracas está integrada por 83 funcionarios que trabajan en comisiones técnicas junto a casi un centenar de pares venezolanos sobre asuntos fronterizos, migratorios, consulares, energéticos, comerciales y de seguridad alimentaria. Durante su estadía en España, Petro también deslizó una propuesta que no fue recogida por Miraflores: un cogobierno de uno o dos años entre el chavismo y la oposición como paso previo a “elecciones libres de verdad”.