Milei reafirma el reclamo por Falklands/Malvinas y crece la sintonía argentina-estadounidense

“Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Falklands/Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa”, declaró Milei

El presidente Javier Milei reafirmó este viernes el reclamo argentino de soberanía sobre las Falklands/Malvinas y aseguró que su gobierno está “haciendo avances como nunca se han hecho”, horas después de que se difundiera la filtración de un memorando interno del Pentágono que contempla revisar el apoyo diplomático estadounidense al Reino Unido sobre el archipiélago como represalia por su negativa a sumarse a las operaciones militares contra Irán.

“Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Falklands/Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro”, declaró Milei en una entrevista con el canal digital Neura. El mandatario recurrió a una cita atribuida al general estadounidense George Marshall —“cerebro frío al servicio de corazón caliente”— para describir el enfoque de su administración, y subrayó que la cuestión se ha planteado sistemáticamente por las sucesivas gestiones de Cancillería a cargo de Diana Mondino, Gerardo Werthein y el actual canciller Pablo Quirno. “No hay foro en que no hagamos el reclamo, estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, como Chile”, afirmó.

Las declaraciones del jefe de Estado se producen en paralelo a la visita a Buenos Aires de Thomas G. DiNanno, funcionario del Departamento de Estado para Seguridad Internacional y Control de Armamento, quien reconoció el “compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán” y anunció que Washington ampliará su asistencia en equipamiento militar, ciberdefensa y adiestramiento de las fuerzas de seguridad. La visita se inscribe en la estrecha alineación política entre Milei y Trump, profundizada tras la ofensiva estadounidense-israelí contra Teherán iniciada el 28 de febrero.

El memorando filtrado por Reuters el viernes contempla la reconsideración del respaldo diplomático estadounidense a lo que el documento describe como “posesiones imperiales” europeas, con mención explícita de las Falklands/Malvinas, junto con otras medidas como la eventual suspensión de España de la OTAN y la exclusión de aliados “difíciles” de cargos relevantes dentro de la alianza. El Departamento de Estado mantiene hasta ahora en su portal oficial la postura de reconocer la administración británica de las islas y, a la vez, el reclamo argentino, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo.

Desde Londres, un portavoz del primer ministro Keir Starmer zanjó que la soberanía británica “no está en cuestión” e invocó el derecho a la autodeterminación de los isleños, refrendado en el referéndum de 2013, cuando el 98,8% votó a favor de mantener el estatus de Territorio Británico de Ultramar. Argentina no reconoció la validez de aquella consulta.

La prensa británica reaccionó con amplia cobertura a la filtración. El diario The Sun recogió declaraciones del almirante Lord West, excomandante de la fragata HMS Ardent durante la guerra de 1982, quien afirmó que Trump “no comprende la OTAN ni el liderazgo de alianzas”. El conflicto bélico de 1982 dejó un saldo aproximado de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños muertos.