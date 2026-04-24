EE.UU. evalúa retirar apoyo diplomático al Reino Unido sobre Falklands/Malvinas

El documento, que circula en los niveles más altos del Pentágono, enumera opciones punitivas contra países que se negaron a conceder acceso, base y sobrevuelo durante la ofensiva contra Irán

Un correo electrónico interno del Pentágono contempla retirar el apoyo diplomático de Estados Unidos al Reino Unido en su disputa con Argentina por las Falklands/Malvinas como parte de un conjunto de represalias contra los aliados de la OTAN que no respaldaron las operaciones militares estadounidenses en la guerra con Irán, iniciada el 28 de febrero de este año. La revelación fue publicada este viernes por Reuters sobre la base de un memorando filtrado y confirmada por un funcionario estadounidense bajo reserva.

El documento, que circula en los niveles más altos del Departamento de Defensa, enumera distintas opciones punitivas dirigidas a aquellos países que, según la administración Trump, se negaron a conceder derechos de acceso, base y sobrevuelo —conocidos por sus siglas en inglés como ABO— durante la ofensiva contra Teherán. El memorando describe esos derechos como “la base mínima absoluta para la OTAN”.

Entre las opciones contempladas figuran la suspensión de España de la OTAN; la remoción de países “difíciles” de puestos importantes dentro de la alianza; y la reconsideración del apoyo diplomático estadounidense a lo que el documento describe como “posesiones imperiales” europeas de larga data, categoría en la que incluye expresamente a las Falklands/Malvinas. La página web del Departamento de Estado reconoce que las islas son administradas por el Reino Unido pero siguen siendo reclamadas por Argentina, cuyo presidente, Javier Milei, mantiene una estrecha alianza política con Trump.

La reacción británica fue inmediata. Un portavoz del primer ministro Keir Starmer restó importancia a la filtración y reafirmó la postura londinense: “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las islas. Es una postura de larga data y no cambió”. En las últimas semanas, Trump ha insultado reiteradamente a Starmer por su decisión de no sumarse al bloqueo naval estadounidense en el Estrecho de Ormuz, tildándolo de cobarde, calificándolo de no ser “un Winston Churchill” y describiendo a los portaaviones británicos como “juguetes”.

En paralelo, el correo expresa frustración con España tras la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de bases y espacio aéreo españoles en la ofensiva contra Irán. Estados Unidos opera desde dos instalaciones clave en territorio español: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón. Consultado sobre la filtración antes de la cumbre de la Unión Europea en Chipre, Sánchez descartó darle peso institucional: “No nos basamos en correos electrónicos. Nos basamos en documentos oficiales y posturas gubernamentales, en este caso de Estados Unidos”, y ratificó que España es “un socio leal” de la OTAN.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, no desmintió la existencia del documento. “Como dijo el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos hizo por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros”, declaró. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió a comienzos de mes que “no hay mucha alianza si se tienen países que no están dispuestos a ponerse de pie junto a ti cuando los necesitas”, y subrayó que los misiles de largo alcance iraníes no pueden alcanzar territorio estadounidense pero sí objetivos europeos.

La guerra por las Falklands/Malvinas de 1982 dejó 649 soldados argentinos muertos, 255 británicos y tres civiles isleños. La soberanía del archipiélago es una reivindicación sostenida en forma continua por todos los gobiernos argentinos desde 1833.