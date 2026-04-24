Acercamiento entre Kast y Paz abre la puerta a posible restablecimiento de relaciones entre Bolivia y Chile

El giro diplomático responde al “mandato” directo de los presidentes de ambos países —el ultraderechista José Antonio Kast, que asumió el 11 de marzo en Chile, y el centroderechista Rodrigo Paz

Los cancilleres de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Chile, Francisco Pérez Mackenna, acordaron este viernes profundizar los lazos bilaterales y avanzar en una agenda económica conjunta, en medio de una decidida señal de acercamiento diplomático entre ambos países tras casi cinco décadas sin relaciones a nivel de embajadores. El encuentro, realizado en un evento organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) en Santa Cruz, cerró una visita oficial de dos días del ministro chileno.

El giro diplomático responde al “mandato” directo de los presidentes de ambos países —el ultraderechista José Antonio Kast, que asumió el 11 de marzo en Chile, y el centroderechista Rodrigo Paz, al frente del gobierno boliviano desde noviembre pasado—, según señaló Aramayo a los medios. “Es inequívoca la necesidad de poder profundizar lazos con un país hermano como Chile”, afirmó el canciller boliviano, quien destacó que el objetivo es “dinamizar la economía” de su país de la mano del sector empresarial.

Pérez Mackenna, a su turno, subrayó el tono constructivo del proceso. “Hemos descubierto grandes oportunidades para el futuro, pero también hemos identificado problemas. Los vamos a resolver juntos, con diálogo, visitándonos en La Paz, en Santa Cruz, pero también en Santiago”, declaró. La agenda abordada con cerca de 70 empresarios de ambos países incluyó mejoras en el comercio bilateral, facilitación aduanera y fronteriza, y los desafíos asociados a las innovaciones tecnológicas.

La visita marca el avance más sustantivo en la relación bilateral desde 1978, año en que ambos países rompieron formalmente sus vínculos diplomáticos por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana. Desde entonces, Bolivia y Chile han mantenido únicamente consulados generales en La Paz y Santiago. El lunes previo al encuentro de Santa Cruz, los cancilleres habían emitido un comunicado conjunto en el que señalaban que “es posible avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas de manera constructiva y propositiva”.

Como paso concreto, ambos gobiernos firmaron durante la visita un Acuerdo de Servicios Aéreos para mejorar la conectividad bilateral y acordaron convocar próximamente el Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Chile, cuya última reunión se celebró en La Paz en 2010. La agenda de cooperación también incluye la lucha contra el crimen organizado transnacional, la coordinación migratoria y la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio.

El proceso se desarrolla bajo un marco jurídico ya definido. En octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Chile no tiene obligación legal de negociar la reclamación marítima de Bolivia, que perdió su acceso al océano Pacífico en la Guerra del Pacífico (1879-1883). Esa sentencia, adversa para La Paz, retiró del centro de la agenda bilateral el reclamo que históricamente había bloqueado cualquier avance. Desde el lado boliviano ya se adelantó el interés de recibir al presidente Kast en una futura visita oficial, lo que podría consolidar la fase inicial de este reacercamiento.