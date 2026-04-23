Un avión de LATAM y otro de Aerolíneas Argentinas chocan en tierra en el aeropuerto de Santiago

Dos aeronaves comerciales colisionaron en tierra la noche del miércoles en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, en un incidente que no dejó heridos pero obligó a la reprogramación de los vuelos afectados. El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas locales, cuando un Airbus A321 de LATAM Airlines impactó a un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenido en la plataforma a la espera de autorización para despegar.

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile, ambas aeronaves fueron inmediatamente detenidas y sometidas a evaluación técnica conforme a los protocolos de seguridad operacional. El organismo precisó que los pasajeros fueron desembarcados y reubicados en vuelos posteriores, y anunció la apertura de una investigación formal para determinar las causas del incidente.

CHOCARON UN AVIÓN DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y OTRO DE LATAM: un avión de LATAM impactó desde atrás a una aeronave de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenida en pista en el Aeropuerto de Santiago de Chile. pic.twitter.com/pSimsntMsg — Real Time (@RealTimeRating) April 23, 2026

Aerolíneas Argentinas confirmó que la aeronave involucrada operaba el vuelo AR1267 con destino a Buenos Aires-Aeroparque. “La aeronave Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenida y en espera para su despegue recibió un golpe por detrás por parte de una aeronave de LATAM en traslado hacia otra posición”, señaló la empresa en un comunicado. El impacto produjo daños en la barra estabilizadora del Boeing 737, que quedó fuera de servicio. Según los primeros relevamientos técnicos, los daños son menores.

La compañía argentina indicó que la mayoría de los pasajeros abordaron durante la madrugada el vuelo Sky 5008 con salida hacia Aeroparque a las 00:40, mientras que el resto fue reubicado en el vuelo AR1281. El avión de LATAM, que tenía como destino Brasil, fue reprogramado para las 00:30 del jueves, según informó la DGAC.

Un pasajero del vuelo de LATAM, identificado como Carlos Alberto y que se dirigía a São Paulo, relató a radio ADN que la colisión se produjo momentos antes del despegue. “El avión chocó con otro, golpeó a otro avión. El vuelo ha sido cancelado y estamos volviendo”, declaró. El pasajero señaló que el incidente, aunque calificado de leve, podría haber tenido consecuencias más graves si se hubiera producido en una fase del rodaje con mayor velocidad.

Aerolíneas Argentinas reafirmó su “compromiso máximo con la seguridad operacional” y comunicó que ha iniciado los trámites de reclamo correspondientes por los daños ocasionados a su aeronave. El incidente se suma a una serie de episodios de seguridad en tierra registrados en aeropuertos latinoamericanos en los últimos años y cuyo análisis es competencia de las autoridades aeronáuticas nacionales, con base en protocolos internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).