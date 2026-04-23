Irán ataca barcos en Ormuz mientras Trump prorroga el alto el fuego sin condiciones y enfrenta críticas internas

Trump justificó la prórroga en la necesidad de dar tiempo al gobierno iraní, al que calificó de “seriamente fracturado”, para presentar una propuesta unificada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió este martes el alto el fuego con Irán sin fijar una fecha límite, horas después de que su propio plazo de dos semanas estuviera a punto de vencer sin acuerdo. La decisión llegó mientras Irán atacaba dos barcos contenedores en el Estrecho de Ormuz el miércoles, y la Casa Blanca descartó que esos ataques constituyeran una violación de la tregua por tratarse de embarcaciones no estadounidenses ni israelíes.

Trump justificó la prórroga en la necesidad de dar tiempo al gobierno iraní, al que calificó de “seriamente fracturado”, para presentar una propuesta unificada. “He ordenado a nuestras fuerzas militares continuar el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanecer listas”, escribió en su red social Truth Social, precisando que el alto el fuego durará hasta que las negociaciones concluyan “de una manera u otra”. El bloqueo naval de los puertos iraníes, que mantiene efectivamente cerrado el Estrecho de Ormuz, continúa en vigor.

La extensión se produjo tras el colapso de una segunda ronda de conversaciones en Islamabad. El vicepresidente JD Vance, designado para liderar la delegación estadounidense, tenía el Air Force Two en la pista de despegue cuando la Casa Blanca confirmó que el viaje no se realizaría. Según CNN, Irán había guardado silencio durante días ante una lista de condiciones previas enviada por Washington, lo que generó dudas sobre la viabilidad de nuevas negociaciones en persona. El speaker del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, quien encabezó la delegación de Teherán en la primera ronda, había advertido que su país no negociará “bajo la sombra de las amenazas”, mientras un asesor suyo calificó la extensión del alto el fuego de “maniobra para ganar tiempo” con vistas a un eventual ataque sorpresa.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que será Trump, y solo Trump, quien determine cuándo concluye la prórroga, y que las conversaciones podrían retomarse el viernes en Pakistán, aunque ninguna fuente oficial lo confirmó con certeza. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la extensión de “paso importante hacia la desescalada” y respaldó el papel mediador de Pakistán.

La errática gestión del conflicto está pasando factura política al presidente. Una encuesta de NBC publicada esta semana situó su índice de aprobación en el nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca hace 458 días, con un 63% de desaprobación ciudadana. Los principales motivos son la situación económica y la guerra con Irán, dos asuntos estrechamente vinculados: el cierre del Estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, ha elevado el precio del barril West Texas a cerca de 93 dólares y el galón de gasolina supera los cuatro dólares en Estados Unidos. United Airlines anunció que repercutirá la subida del queroseno en sus tarifas con incrementos de entre el 15% y el 20%.

Desde el flanco conservador, el locutor Tucker Carlson fue más lejos que ningún otro crítico interno al afirmar en su podcast que lamenta haber contribuido a la elección de Trump y pidió disculpas públicas a sus seguidores.