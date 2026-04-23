Falklands, un legado y perspectiva diferente de la Guerra de 1982

El representante del Gobierno de Falklands en Londres, Richard Hyslop, hizo su presentación en la Universidad de Manchester.

La perspectiva diferente del conflicto armado de las Islas Falkland surgió durante la conferencia organizada por la Universidad de Manchester a propósito de rever y reexaminar la Guerra de la cual se han cumplido casi 45 años, y de la cual participó, entre académicos, historiadores, protagonistas y veteranos, el representante del gobierno de las Islas en Londres, Richard Hyslop.

La conferencia tuvo lugar el 16 y 17 de abril en Manchester y se analizó el legado de la Gerra, su influencia en estudios académicos y hasta en presentaciones populares, ya sea sobre el conflicto en sí y como también el panorama geopolítico mucho más amplio del Atlántico Sur.

El representante del gobierno de las Islas, Hyslop centró sus palabras en las modernas Islas Falkland, partir del legado de la Guerra, y entre otros conferencista se contó al General británico Comandante de Fuerzas Especiales, (grupo 22 del SAS), el Mayor General Dair Farrar-Hockley MC, Comandante de la Compañía A del 2º Batallón del Regimiento de Paracaidistas, el C/A Jeremy Larken DSO, Comandante del barco de desembarco anfibio HMS Fearless, y la Profesora Virginia Gamba, Representante Especial de Naciones Unidas para Menores y Conflictos Armados.

“Me sentí muy complacido de poder hacer la presentación de las Falklands en la reciente conferencia sobre la Guerra, organizada por la Universidad de Manchester,” sostuvo Hyslop.

“Si bien hubo algún contenido en cuanto a la soberanía de las Islas y sobre la necesidad que tuvieran lugar ‘negociaciones’ entre el Reino Unido y Argentina, también los hubo desafiando esa posición. Pero en definitiva tuvieron lugar algunas exposiciones excelentes y presentaciones sumamente importantes sobre la Guerra, su desenlace y consecuencias,” agregó.

“Resultó muy positivo poder tener la oportunidad de hablar sobre las Falklands modernas, dinámicas, y especialmente cuando generalmente los legados de las guerras tan a menudo resultan negativos, en el caso de las Islas Falkland ofrecen una perspectiva muy diferente”. (Fuente: Penguin News)